В Славянске появились новые аншлаги

Табличек нового образца с названиями улиц в Славянске становится все больше. Теперь они начали появляться на фасадах жилых домов - согласно программе, принятой городским советом.

Как объяснил заммэра Дмитрий Диденко, финансирование данного мероприятия осуществляется из различных источников. Для многоэтажных домов аншлаги за свой счет заказывают их балансодержатели. Городской же совет счел необходимым выделить около 200 тысяч грн. на изготовление табличек для частного сектора. Но отнюдь не для всего: ими будут обозначать только «угловые» дома на пересечении улиц, чтобы хоть немного облегчить задачу работникам скорой помощи и других служб.

Ведь не секрет, что из-за повсеместного отсутствия названий улиц отыскать требуемый адрес очень непросто. Жители остальных домов при желании могут заказать аншлаг и повесить его на заборе самостоятельно. То же касается руководителей предприятий, учреждений и организаций. Следует только иметь в виду, что таблички необходимо изготавливать в соответствии с образцом, который утвержден исполкомом горсовета.

По словам Дмитрия Диденко, в первую очередь, таблички стараются менять на тех улицах, чьи названия были переименованы. Делается это для того, чтобы жители не путались и знали, на какой улице они теперь живут. Впрочем, меняют аншлаги и там, где названия остались прежними, только теперь они имеют украинское написание.