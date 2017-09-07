Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября

|21 августа 2017
|Просмотров: 770
|
О том, какие работы проведены в городских учреждениях образования, в том числе в ходе подготовки к новому учебному году, рассказал начальник профильного отдела Игорь Рублевский на заседании исполкома 16 августа.
В текущем году за счет всех источников финансирования на ремонтно-подготовительные работы было израсходовано почти 11 миллионов гривен. Из них 4,5 млн. предоставил местный и 4,9 млн. - областной бюджет. 1,5 миллиона было получено в качестве родительской помощи.
В 23 учреждениях выполнен текущий ремонт систем отопления, заменено 420 метров труб. В 12 отремонтированы системы водоснабжения с заменой 250-ти метров коммуникаций. В семи заменено 180 м чугунных канализационных труб пластиковыми, в пяти отремонтированы санузлы. Выполнены капремонты пищеблоков в детсадах №11 и №54, школах №1, №8 и святогорской школе. В целом, заменено 1066 кв. метров кафельной плитки.
В школах №1, №8, №12 и учебно-воспитательном комплексе в поселке Семеновка установлено ограждение общей протяженностью 576 м. В школах №10 и №15 оборудованы новые дополнительные классы. В школе №7 заканчивается ремонт спортзала.
За счет местного бюджета в детсадах №24, №25 и №55 идет установка детских площадок. При помощи детского фонда ООН получены площадки для садиков №6 и №8.
Разработан проект реконструкции котельной школы №7 с переходом на автономное отопление. В настоящее время данное учреждение, а также школа №11 отапливаются газовыми котельными.
За счет средств областного бюджета продолжается реконструкция школы №13, на базе которой будет создана опорная школа. Сумма проекта составляет 46,5 млн. гривен. Еще 6,5 миллиона выделено на покупку учебного оборудования, из которых на 4,7 миллиона уже освоены.
По словам начальника гороо, школы обеспечены учебниками на 100 процентов. Дошкольные и общеобразовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами в полной мере.
В новом учебном году за парты сядут 10 тысяч 249 учеников, в том числе 1079 первоклассников. По сравнению с предыдущим годом, количество школьников снизилось. Это произошло благодаря уменьшению численности общеобразовательных заведений, четыре из которых вошли в состав Николаевской территориальной громады. Таки образом, статистическое количество школ в городе уменьшилось с 25 до 21.
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
— 7 сентября 2017 —
С тех пор, как на улице Батюка появился «оазис» из хвойных и лиственных деревьев и кустов, жителей микрорайонов Артема и Лесной все чаще интересует вопрос - будет ли продолжаться благоустройство.
— 7 сентября 2017 —
На ул. Бульварной зацвели яблони. Розовые цветы позволяют предположить, что это яблони Недзвецкого - несколько из восьми десятков, высаженных на четной стороне улицы нынешней весной.
— 6 сентября 2017 —
На отремонтированном участке улицы Ярослава Мудрого (Урицкого) в районе школы №5 смонтированы новые «лежачие полицейские».
— 6 сентября 2017 —
На аппаратном совещании 5 сентября городской голова Вадим Лях раскритиковал качество краски, которой КП «Водопонижение» наносит дорожную разметку.
Приветствую, гость! Вход
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября»
О том, какие работы проведены в городских учреждениях образования, в том числе в ходе подготовки к новому учебному году, рассказал начальник профильного отдела Игорь Рублевский на заседании исполкома 16 августа.