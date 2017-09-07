Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября

О том, какие работы проведены в городских учреждениях образования, в том числе в ходе подготовки к новому учебному году, рассказал начальник профильного отдела Игорь Рублевский на заседании исполкома 16 августа.

В текущем году за счет всех источников финансирования на ремонтно-подготовительные работы было израсходовано почти 11 миллионов гривен. Из них 4,5 млн. предоставил местный и 4,9 млн. - областной бюджет. 1,5 миллиона было получено в качестве родительской помощи.

В 23 учреждениях выполнен текущий ремонт систем отопления, заменено 420 метров труб. В 12 отремонтированы системы водоснабжения с заменой 250-ти метров коммуникаций. В семи заменено 180 м чугунных канализационных труб пластиковыми, в пяти отремонтированы санузлы. Выполнены капремонты пищеблоков в детсадах №11 и №54, школах №1, №8 и святогорской школе. В целом, заменено 1066 кв. метров кафельной плитки.

В школах №1, №8, №12 и учебно-воспитательном комплексе в поселке Семеновка установлено ограждение общей протяженностью 576 м. В школах №10 и №15 оборудованы новые дополнительные классы. В школе №7 заканчивается ремонт спортзала.

За счет местного бюджета в детсадах №24, №25 и №55 идет установка детских площадок. При помощи детского фонда ООН получены площадки для садиков №6 и №8.

Разработан проект реконструкции котельной школы №7 с переходом на автономное отопление. В настоящее время данное учреждение, а также школа №11 отапливаются газовыми котельными.

За счет средств областного бюджета продолжается реконструкция школы №13, на базе которой будет создана опорная школа. Сумма проекта составляет 46,5 млн. гривен. Еще 6,5 миллиона выделено на покупку учебного оборудования, из которых на 4,7 миллиона уже освоены.

По словам начальника гороо, школы обеспечены учебниками на 100 процентов. Дошкольные и общеобразовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами в полной мере.

В новом учебном году за парты сядут 10 тысяч 249 учеников, в том числе 1079 первоклассников. По сравнению с предыдущим годом, количество школьников снизилось. Это произошло благодаря уменьшению численности общеобразовательных заведений, четыре из которых вошли в состав Николаевской территориальной громады. Таки образом, статистическое количество школ в городе уменьшилось с 25 до 21.