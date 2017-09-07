Славянский район демонизирует Николаевку

|21 августа 2017
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Дважды откладывавшееся заседание коллегии Славянского района наконец-то состоялось 16 августа. Больше всего обсуждений породила тема подготовки районных объектов образования к началу учебного года в целом, и отопительного сезона в частности.
Как следует из доклада главного специалиста отдела образования райгосадминистрации Натальи Антипенко, темпы подготовки школ можно считать удовлетворительными - не взирая на финансовые трудности. Согласно озвученной информации, на эти работы в текущем году из районного бюджета направлено 1,6 млн. грн., еще 770 тыс. поступило из бюджетов Андреевского и Крестыщенского сельсоветов. Добровольное участие родителей в подготовке учреждений к приему учеников выразилось суммой 205,4 тыс. грн.
Среди незавершенных пока мероприятий чиновница назвала ремонт системы водоснабжения и крыши в Былбасовской ООШ І-ІІ ступеней, котельной и пищеблока в Богородичанской школе и закупку водоочистного фильтра для системы обратного осмоса для общеобразовательной школы села Дмитриевка.
На последний перечень отреагировали главы названных сельсоветов, высказавшие нарекания на темпы подготовки проектно-сметной документации. Ведь до 1 сентября осталось всего полмесяца, а сроки начала работ еще даже не определены. Но больше всего претензий аудитории прозвучало по вопросу обеспечения школ топливом для котельных. Как оказалось, для котельных, оборудованных пиролизными котлами, были закуплены мелкофракционные дрова, что фактически нивелирует эффект энергосбережения от использования этих тепловых блоков. Аналогичную «щепу» завезли и в котельные, которые работают на угле.
В связи с этим члены коллегии усомнились в функциональных способностях созданного недавно районного центра обслуживания учреждений образования. Знаменатель под разгоревшимися прениями подвел председатель Славянского районного совета Константин Черников, сообщивший, что создание центра обусловлено изменениями в законодательстве. А вопрос качества работы его сотрудников нужно изучать индивидуально.
Комментируя текущую ситуацию в районной системе образования, Константин Черников особо выделил положение дел в Николаевской объединенной громаде. Ее депутаты делегировали райадминистрации полномочия по обеспечению работы школ, расположенных в селах Рай-Александровка и Малиновка. При этом никаких собственных финансовых ресурсов под это обеспечение николаевцы не предусмотрели. В то же время присутствовавший в зале представитель Николаевкого горсовета заверил, что в настоящее время его коллеги активно работают над урегулированием этого несоответствия. Данное заявление, по предложению главы райсовета, зафиксировали в протоколе заседания.
Термин «демонизация Николаевки» в своем комментарии использовал председатель Славянской РГА Евгений Данилюк. Как можно понять, к такому определению его побудило то, что Николаевская громада после перехода в состав района значительно снизила показатели последнего по многим позициям и создала новые организационно-административные сложности. По крайней мере, об этом свидетельствуют доклады по работе с детьми-сиротами, с обращениями граждан и по общему уровню исполнительской дисциплины тамошних чиновников. Какие меры воздействия будет применять руководство Славянского района, на заседании не прозвучало.
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5 сентября 2017
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Комментарии к статье «Славянский район демонизирует Николаевку»
Дважды откладывавшееся заседание коллегии Славянского района наконец-то состоялось 16 августа. Больше всего обсуждений породила тема подготовки районных объектов образования к началу учебного года в целом, и отопительного сезона в частности.