Опорная школа откроется к январю

|23 августа 2017
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В наступающем учебном году за парты сядут 10300 юных славянцев. Для 1194 из них школьный звонок прозвенит первый раз. Такие прогнозируемые цифры озвучили в городском отделе образования.
Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, до 1 сентября данные могут несколько измениться. Сравнивать показатели с прошлым годом в этот раз некорректно, поскольку впервые цифры берутся без учета Николаевки. Этот город, как известно, образовал свою территориальную громаду.
Всего в 21 общеобразовательном учебном заведении, находящемся в ведении гороо, откроются 49 первых классов. В 31 из них обучение будет вестись на украинском языке. Таким образом, в классы с украинским языком обучения пойдут 789 первоклассников, с русским - 405. Кроме того, в Славянске будет 27 одиннадцатых классов и 26 - десятых.
Вопросом, интересующим как родителей, так и учеников, является деление учебного года на триместры с шестью каникулами, вместо привычных четырех. Информация об этот появилась нынешним летом в сети интернет. Марина Хохлова объяснила, что каникулярные периоды и их длительность определяется непосредственно учебными заведениями. Профильное министерство или департаменты образования могут лишь давать свои рекомендации.
- Этот вопрос мы будет обсуждать на ежегодном августовском педсовете, который состоится 29 августа, - рассказала замначальника гороо. - Но среди администраций школ триместровая форма обучения поддержки не находит. Тем не менее, сроки обычных весенних каникул мы, скорее всего, сдвинем. В прошлом году из-за того, что каникулы начались в середине апреля, третья четверть оказалась очень длинной. В этот раз каникулы планируем начать в конце марта.
Самой актуальной проблемой наступающего учебного года остается ремонт опорной ООШ №13 (на фото), который планировалось закончить до ноября. По крайней мере, такие сроки указаны на информационном борде, расположенном на объекте. Сейчас речь идет о том, что ремонт, в самом оптимальном случае закончится к 1 декабря. Скорее всего, говорит мэр Славянска Вадим Лях, школа откроется во втором полугодии.
- На ближайшую сессию горсовета будет вынесен вопрос утверждения положения об опорной школе. Потом будет объявлен конкурс на замещение должности директора учебного заведения, - объяснил градоначальник.
По его словам, подобный конкурс можно было бы и не проводить, поскольку к нынешнему руководству учебного заведения претензий у него нет. Но администрация города решила, что «пусть все будет по правилам».
- Если появится претендент и докажет, что он будет продуктивнее, мы остановимся на его кандидатуре, - подытожил мэр.
Пока, как говорят и в гороо, и директор школы Анатолий Погорелов, работы ведутся качественно, но с отставанием от графика.
- Ситуация с нашей опорной школой не самая плохая по области. Но, к сожалению, и не самая лучшая. Сделано уже очень много, качеством я доволен. Затягивает процесс еще и то, что в ходе проведения ремонта открываются новые, незапланированные проблемы, которые приходится устранять на месте, - сказал директор ООШ №13.
Учебный процесс дети начнут в ООШ №17. Первые и 11-е классы будут учиться в первую смену. Остальным придется ходить во вторую. Уроки для них должны начинаться не позднее 13:30 и заканчиваться не позднее 19:00.
- Это условные данные. Если будет техническая возможность, уроки начнутся раньше. Соответственно - раньше и закончатся, - говорит Анатолий Погорелов. - Например, пока тепло, будем ставить физкультуру первым уроком, проводить ее на улице, и таким образом начинать занятия не в 13:00, а в 12:00. Если ребенок далеко живет, и ему трудно добираться, мы решим такой вопрос в индивидуальном порядке.
Первый звонок для учащихся ООШ №13 в этом году прозвенит в 12:00 в 17-й школе. После этого дети смогут войти в классы. 31 августа на 11:00 школьников приглашают на перекличку в ООШ №17.
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Комментарии к статье «Опорная школа откроется к январю»
В наступающем учебном году за парты сядут 10300 юных славянцев. Для 1194 из них школьный звонок прозвенит первый раз. Такие прогнозируемые цифры озвучили в городском отделе образования.