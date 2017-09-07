Опорная школа откроется к январю

В наступающем учебном году за парты сядут 10300 юных славянцев. Для 1194 из них школьный звонок прозвенит первый раз. Такие прогнозируемые цифры озвучили в городском отделе образования.

Больше классов - хороших и разных

Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, до 1 сентября данные могут несколько измениться. Сравнивать показатели с прошлым годом в этот раз некорректно, поскольку впервые цифры берутся без учета Николаевки. Этот город, как известно, образовал свою территориальную громаду.

Всего в 21 общеобразовательном учебном заведении, находящемся в ведении гороо, откроются 49 первых классов. В 31 из них обучение будет вестись на украинском языке. Таким образом, в классы с украинским языком обучения пойдут 789 первоклассников, с русским - 405. Кроме того, в Славянске будет 27 одиннадцатых классов и 26 - десятых.

Триместров в Славянске не будет

Вопросом, интересующим как родителей, так и учеников, является деление учебного года на триместры с шестью каникулами, вместо привычных четырех. Информация об этот появилась нынешним летом в сети интернет. Марина Хохлова объяснила, что каникулярные периоды и их длительность определяется непосредственно учебными заведениями. Профильное министерство или департаменты образования могут лишь давать свои рекомендации.

- Этот вопрос мы будет обсуждать на ежегодном августовском педсовете, который состоится 29 августа, - рассказала замначальника гороо. - Но среди администраций школ триместровая форма обучения поддержки не находит. Тем не менее, сроки обычных весенних каникул мы, скорее всего, сдвинем. В прошлом году из-за того, что каникулы начались в середине апреля, третья четверть оказалась очень длинной. В этот раз каникулы планируем начать в конце марта.

Где начнут учебный год дети из 13-й школы

Самой актуальной проблемой наступающего учебного года остается ремонт опорной ООШ №13 (на фото), который планировалось закончить до ноября. По крайней мере, такие сроки указаны на информационном борде, расположенном на объекте. Сейчас речь идет о том, что ремонт, в самом оптимальном случае закончится к 1 декабря. Скорее всего, говорит мэр Славянска Вадим Лях, школа откроется во втором полугодии.

- На ближайшую сессию горсовета будет вынесен вопрос утверждения положения об опорной школе. Потом будет объявлен конкурс на замещение должности директора учебного заведения, - объяснил градоначальник.

По его словам, подобный конкурс можно было бы и не проводить, поскольку к нынешнему руководству учебного заведения претензий у него нет. Но администрация города решила, что «пусть все будет по правилам».

- Если появится претендент и докажет, что он будет продуктивнее, мы остановимся на его кандидатуре, - подытожил мэр.

Пока, как говорят и в гороо, и директор школы Анатолий Погорелов, работы ведутся качественно, но с отставанием от графика.

- Ситуация с нашей опорной школой не самая плохая по области. Но, к сожалению, и не самая лучшая. Сделано уже очень много, качеством я доволен. Затягивает процесс еще и то, что в ходе проведения ремонта открываются новые, незапланированные проблемы, которые приходится устранять на месте, - сказал директор ООШ №13.

Учебный процесс дети начнут в ООШ №17. Первые и 11-е классы будут учиться в первую смену. Остальным придется ходить во вторую. Уроки для них должны начинаться не позднее 13:30 и заканчиваться не позднее 19:00.

- Это условные данные. Если будет техническая возможность, уроки начнутся раньше. Соответственно - раньше и закончатся, - говорит Анатолий Погорелов. - Например, пока тепло, будем ставить физкультуру первым уроком, проводить ее на улице, и таким образом начинать занятия не в 13:00, а в 12:00. Если ребенок далеко живет, и ему трудно добираться, мы решим такой вопрос в индивидуальном порядке.

Первый звонок для учащихся ООШ №13 в этом году прозвенит в 12:00 в 17-й школе. После этого дети смогут войти в классы. 31 августа на 11:00 школьников приглашают на перекличку в ООШ №17.