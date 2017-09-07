 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Опорная школа откроется к январю

Светлана Вьюниченко
23 августа 2017 Просмотров: 550 Нравится: 0 | Не нравится: 1  

В наступающем учебном году за парты сядут 10300 юных славянцев. Для 1194 из них школьный звонок прозвенит первый раз. Такие прогнозируемые цифры озвучили в городском отделе образования.

Больше классов - хороших и разных

Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, до 1 сентября данные могут несколько измениться. Сравнивать показатели с прошлым годом в этот раз некорректно, поскольку впервые цифры берутся без учета Николаевки. Этот город, как известно, образовал свою территориальную громаду.  

Всего в 21 общеобразовательном учебном заведении, находящемся в ведении гороо, откроются 49 первых классов. В 31 из них обучение будет вестись на украинском языке. Таким образом, в классы с украинским языком обучения пойдут 789 первоклассников, с русским - 405. Кроме того, в Славянске будет 27 одиннадцатых классов и 26 - десятых. 

Триместров в Славянске не будет

Вопросом, интересующим как родителей, так и учеников, является деление учебного года на триместры с шестью каникулами, вместо привычных четырех. Информация об этот появилась нынешним летом в сети интернет. Марина Хохлова объяснила, что каникулярные периоды и их длительность определяется непосредственно учебными заведениями. Профильное министерство или департаменты образования могут лишь давать свои рекомендации.

- Этот вопрос мы будет обсуждать на ежегодном августовском педсовете, который состоится 29 августа, - рассказала замначальника гороо. - Но среди администраций школ триместровая форма обучения поддержки не находит. Тем не менее, сроки обычных весенних каникул мы, скорее всего, сдвинем. В прошлом году из-за того, что каникулы начались в середине апреля, третья четверть оказалась очень длинной. В этот раз каникулы планируем начать в конце марта. 

Где начнут учебный год дети из 13-й школы

Самой актуальной проблемой наступающего учебного года остается ремонт опорной ООШ №13 (на фото), который планировалось закончить до ноября. По крайней мере, такие сроки указаны на информационном борде, расположенном на объекте. Сейчас речь идет о том, что ремонт, в самом оптимальном случае закончится к 1 декабря. Скорее всего, говорит мэр Славянска Вадим Лях, школа откроется во втором полугодии. 

- На ближайшую сессию горсовета будет вынесен вопрос утверждения положения об опорной школе. Потом будет объявлен конкурс на замещение должности директора учебного заведения, - объяснил градоначальник.

По его словам, подобный конкурс можно было бы и не проводить, поскольку к нынешнему руководству учебного заведения претензий у него нет. Но администрация города решила, что «пусть все будет по правилам». 

- Если появится претендент и докажет, что он будет продуктивнее, мы остановимся на его кандидатуре, - подытожил мэр.

Пока, как говорят и в гороо, и директор школы Анатолий Погорелов, работы ведутся качественно, но с отставанием от графика. 

- Ситуация с нашей опорной школой не самая плохая по области. Но, к сожалению, и не самая лучшая. Сделано уже очень много, качеством я доволен. Затягивает процесс еще и то, что в ходе проведения ремонта открываются новые, незапланированные проблемы, которые приходится устранять на месте,  - сказал директор ООШ №13.

Учебный процесс дети начнут в ООШ №17. Первые и 11-е классы будут учиться в первую смену. Остальным придется ходить во вторую. Уроки для них должны начинаться не позднее 13:30 и заканчиваться не позднее 19:00. 

- Это условные данные. Если будет техническая возможность, уроки начнутся раньше. Соответственно - раньше и закончатся, - говорит Анатолий Погорелов. - Например, пока тепло, будем ставить физкультуру первым уроком, проводить ее на улице, и таким образом начинать занятия не в 13:00, а в 12:00. Если ребенок далеко живет, и ему трудно добираться, мы решим такой вопрос в индивидуальном порядке. 

Первый звонок для учащихся ООШ №13 в этом году прозвенит в 12:00 в 17-й школе. После этого дети смогут войти в классы. 31 августа на 11:00 школьников приглашают на перекличку в ООШ №17.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 сентября 2017

История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

Газон на улице Батюка продолжат озеленять

В Славянске в сентябре расцвели яблони

После 50-ти жизнь только начинается

Дедовщина

6 сентября 2017

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

Что из спиртного нельзя запретить на День города

Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения

Программа мероприятий ко Дню города

Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи

Славянская стройплощадка: где, что и как

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

5 сентября 2017

Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка

4 сентября 2017

Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио

Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья

Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»

Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»

1 сентября 2017

На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

В музее работает выставка старинного фарфора

Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко

В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов

31 августа 2017

Трое в балаклавах ограбили заправку

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Неля Штепа боится не дожить до приговора

На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»

Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10

Также в разделе

Газон на улице Батюка продолжат озеленять

— 7 сентября 2017 —

С тех пор, как на улице Батюка появился «оазис» из хвойных и лиственных деревьев и кустов, жителей микрорайонов Артема и Лесной все чаще интересует вопрос - будет ли продолжаться благоустройство.

Читать далее ⇒

В Славянске в сентябре расцвели яблони

— 7 сентября 2017 —

На ул. Бульварной зацвели яблони. Розовые цветы позволяют предположить, что это яблони Недзвецкого - несколько из восьми десятков, высаженных на четной стороне улицы нынешней весной.

Читать далее ⇒

Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»

— 6 сентября 2017 —

На отремонтированном участке улицы Ярослава Мудрого (Урицкого) в районе школы №5 смонтированы новые «лежачие полицейские».

Читать далее ⇒

Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

— 6 сентября 2017 —

На аппаратном совещании 5 сентября городской голова Вадим Лях раскритиковал качество краски, которой КП «Водопонижение» наносит дорожную разметку.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Опорная школа откроется к январю»

В наступающем учебном году за парты сядут 10300 юных славянцев. Для 1194 из них школьный звонок прозвенит первый раз. Такие прогнозируемые цифры озвучили в городском отделе образования.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

После 50-ти жизнь только начинается

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

Трое в балаклавах ограбили заправку

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Бюджет Славянска вновь перевыполнен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дедовщина

Метод Станиславского

Генеральная линия

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка

Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 сентября 2017

История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

Газон на улице Батюка продолжат озеленять

В Славянске в сентябре расцвели яблони

После 50-ти жизнь только начинается

Дедовщина

6 сентября 2017

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

Что из спиртного нельзя запретить на День города

Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения

Программа мероприятий ко Дню города

Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи

Славянская стройплощадка: где, что и как

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

5 сентября 2017

Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка

4 сентября 2017

Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио

Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья

Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»

Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»

1 сентября 2017

На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

В музее работает выставка старинного фарфора

Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко

В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов

31 августа 2017

Трое в балаклавах ограбили заправку

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Неля Штепа боится не дожить до приговора

На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»

Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top