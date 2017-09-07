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Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Как вы школу назовете...

Павел Коротенко
23 августа 2017 Просмотров: 625 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
19-я сессия Славянского райсовета стала самой продолжительной в этом году. Пленарное заседание длилось более 2 часов. Фото - Павел Коротенко.

На состоявшейся 22 августа 19-й сессии Славянского районного совета рассматривались 30 пунктов повестки дня. Наиболее горячая полемика велась по вопросам сферы образования.

Силовой блок

Началось пленарное заседание с доклада прокурора Славянска Владимира Шилова о результатах работы структуры за первое полугодие. Отчет депутаты приняли без замечаний, вопросов к докладчику не возникло. 

Далее с аналогичным докладом должен был выступать представитель Славянского городского отдела полиции, однако на сессию никто из полицейских не явился. Учитывая, что горотдел проигнорировал и проходившее неделю назад заседание коллегии, аудитория расценила это, как сознательный саботаж законодательных нормативов. Точнее всего общее мнение очертила прозвучавшая из зала реплика «Як гроші просить – вони завжди приходять».

По предложению председателя районного совета Константина Черникова в протокол по данному вопросу внесли предложение обратиться в областной силовой главк и Донецкую ОВГА с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на ответственных должностных лиц.

Былбасовская опорная

Отдельным пунктом депутатский корпус утвердил передачу облгосадминистрации полномочий на определение заказчика по ремонтным работам в Былбасовской опорной школе. По информации главного специалиста отдела образования Славянской РГА Натальи Антипенко, данные работы уже выполнены, осталось лишь формализовать процедурные нюансы. Как заверила чиновница, с 1 сентября школа будет полностью готова к учебному сезону. 

Больше всего споров возникло по поводу официального названия школы, которое  укажут в уставе образовательного объекта. Предложенный разработчиками вариант «Опорное учебное заведение «Былбасовская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» показался отдельным депутатам слишком громоздким, и обсуждение темы переросло в развернутую дискуссию. Конец ей положил Константин Черников, заявивший, что дискутировать нужно было раньше, а теперь времени для этого не осталось. В итоге депутаты утвердили «сложноподчиненное» название.

Коснулись изменения и Былбасовской общеобразовательной школы І-ІІ ступеней. В сответствии с принятым депутатами решением ее реорганизовали в филиал опорной школы с сохранением штатного расписания.

Образование в громадах

В ходе заседания депутаты также согласовали передачу в коммунальную собственность Николаевского городского совета двух учебных объектов – общеобразовательных школ сел Рай-Александровка и Малиновка, ранее управлявшихся райоо. Этот шаг, продиктованный изменениями в административно-территориальном устройстве района, породил в зале ряд критических замечаний.

В частности речь шла о том, что создаваемые в границах Славянского района объединенные территориальные громады не в состоянии полноценно управлять сферой образования. В пример депутаты привели полуразрушенное здание Александровской ООШ, расположенной на землях Черкасской ОТГ. Как выяснилось из последующего обсуждения, проблема возникла на стадии проведения тендера и определения подрядчика.

Аналогичные проблемы, по мнению участников заседания, могут возникнуть и в Николаевской ОТГ. В связи с этим было принято решение усилить контроль за развитием ситуации в объединенных громадах со стороны районного совета и Славянской РГА.

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Комментарии к статье «Как вы школу назовете...»

На состоявшейся 22 августа 19-й сессии Славянского районного совета рассматривались 30 пунктов повестки дня. Наиболее горячая полемика велась по вопросам сферы образования.

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