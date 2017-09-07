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Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Светофоры станут коммунальной собственностью

Антон Скворцов
23 августа 2017 Просмотров: 551 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство внутренних дел согласилось передать светофорные объекты в собственность города. Этим известием поделился городской голова Вадим Лях.

«Два года переписки закончились положительным результатом. Забираем светофоры в коммунальную собственность», - сообщил он. 

Тем самым местные власти наконец-то получат возможность модернизировать светофорные объекты, меняя их на новые без оглядки на МВД. Вадим Лях выразил надежду, что вопрос окончательно решится через пару месяцев, когда будут пройдены все необходимые согласования. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • И. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба обратилась к руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и жителям города принять активное участие в очистке города от амброзии. 
  • В течение минувшей недели силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» были устранены 45 порывов и утечек на водопроводных сетях и столько же канализационных засоров.
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 33,5 тысячи кубометров — на 200 «кубов» больше, чем на позапрошлой. Объем подачи от КП «Компания «Вода Донбасса» увеличился на 300 кубометров и составил 27,8 тысячи, с фильтровальной станции, напротив, уменьшился — с 5,8 до 5,7 тысячи метров кубических.
  • По данным ГСЧС, на территории Славянска произошло 25 пожаров. В 20 случаях горела сухая растительность. Погибших и пострадавших нет. 
  • Начальник УСЗН Елена Алехина напомнила, что назначение субсидий и социальных пособий возможно только при условии, если достигшие 14-летия члены семьи получили ID-карту. 
  • В связи с большим спросом Славянское троллейбусное управление уже начало продажу проездных билетов на сентябрь. 
  • В отчетном периоде силами городской инспекции был составлен один протокол по статье 152 Админкодекса Украины и выписаны 15 предписаний за нарушение правил благоустройства.

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Комментарии к статье «Светофоры станут коммунальной собственностью»

Министерство внутренних дел согласилось передать светофорные объекты в собственность города. Этим известием поделился городской голова Вадим Лях.

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