Светофоры станут коммунальной собственностью

Министерство внутренних дел согласилось передать светофорные объекты в собственность города. Этим известием поделился городской голова Вадим Лях.

«Два года переписки закончились положительным результатом. Забираем светофоры в коммунальную собственность», - сообщил он.

Тем самым местные власти наконец-то получат возможность модернизировать светофорные объекты, меняя их на новые без оглядки на МВД. Вадим Лях выразил надежду, что вопрос окончательно решится через пару месяцев, когда будут пройдены все необходимые согласования.

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