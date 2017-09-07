Рядом с городской свалкой образовалась еще одна

«На территорию полигона с января этого года ни одна машина с мусором не зашла», - заверил он. Между тем, на улице Рязанской вблизи полигона уже образовалась огромная несанкционированная свалка — кто-то периодически вывозит сюда пищевые отбросы и отходы керамического производства. Директор КАТП пообещал мусор убрать и следить за тем, чтобы свалка не появлялась вновь.

Также Константин Водопьянов подтвердил, что вокруг полигона периодически горят поля. По его мнению, это происходит в результате поджогов. Последний случай был зафиксирован в минувшее воскресенье, 20 августа. При этом сама свалка не горит, утверждает директор КАТП.