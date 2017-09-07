Тополя в Славянске будут кронировать, а не пилить под корень

Тополя на улицах Центральной (Карла Маркса) и Шевченко будут не сносить, а кронировать, то есть обрезать часть ветвей, тем самым оздоравливая и продлевая жизнь деревьям.

Такой эксперимент предложил провести городской голова Вадим Лях, дав соответствующее поручение руководству КП «Наружное освещение». По его словам, подобная практика широко применяется во многих городах.

«Если осенью сделать эти работы, к весне деревья снова, скажем так, оживают», - отметил он.

Кроме того, градоначальник выразил недовольство темпами корчевки пней, которые остаются после уборки деревьев. Так, в год предприятие сносит порядка четырехсот стволов, тогда как в этом году выкорчевано только пять пней. В связи с этим Лях призвал изменить подход к работе, включая в сметную стоимость не только валку дерева, но и удаление его остатков.

«Тем более, техника для этого у вас имеется», - подчеркнул он.