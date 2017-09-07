В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК

|30 августа 2017
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В Славянске 29 августа состоялась традиционная учительская конференция. Это событие ежегодно происходит накануне нового учебного года. В этот раз педработников со всего города вновь гостеприимно встретила ООШ №12.
После поздравления мэра Славянска Вадима Ляха, начальник гороо Игорь Рублевский проанализировал работу образовательного сегмента в минувшем учебном году.
На сегодняшний день в городе работают 44 учреждения образования. Среди них - 18 школ, школа-интернат, педлицей, УВК, 21 детский сад и 2 внешкольных учреждения. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось. Это произошло из-за отделения учебных заведений Николаевки, которая теперь живет отдельной громадой.
Детские сады Славянска посещают 3592 ребенка. Всего дошкольным образованием в городе охвачены 84% малышей. Этот показатель на 6% превышает прошлогодний. Среди 5-летних воспитанников уровень охвата повысился до 93% (в минувшем учебном году - 90%).
По словам начальника гороо, очередь в детские сады города имеется, но обычно вопросы с размещением детей удается решить.
- Фактическая наполняемость дошкольных учреждений составляет 97%. Но если бы в группы пришли все дети, которые в них занесены по спискам, она превысила бы 100-процентный показатель, - сказал Рублевский.
Из 165 детсадовских групп 35 составляют ясли. На долю садиков приходится 130 групп. 52 из них работают по приоритетным направлениям: гуманитарному, физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому, эколого-валеологическому, развитию математических способностей и изучению иностранного языка. Таким образом, свои способности с дошкольного возраста имеют возможность развивать 1303 ребенка.
16 дошкольных заведений участвуют в международных проектах, а детсаду №3 «Ромашка» присвоен статус экспериментального учебного заведения.
На данный момент в городе среднее образование получают 11019 школьников. По статистике гороо, средняя наполняемость классов составляет 24 человека. Наполненность школ колеблется на уровне 76%. Из этого был сделан вывод, что существующая сеть школ требует оптимизации.
В ближайших планах по оптимизации - создание образовательного округа.
- Это позволит концентрировать и эффективно использовать материально-технические и кадровые ресурсы, создать единую систему воспитательной работы. Образовательный округ будет состоять из опорной школы и ее филиалов, - объяснил Игорь Рублевский.
Как известно, опорной школой в Славянске будет ООШ №13. Такое решение исполком принял еще в июле 2016 года. На данный момент идет реконструкция школы. Общая стоимость проекта составляет 46,5 млн. грн. В итоге для детей создадут комфортные условия, а учебное заведение оснастят спортивными объектами, современными кабинетами физики, химии, биологии, географии, лабораториями, учебными мастерскими, компьютерным и мультимедийным оборудованием, скоростным доступом в интернет. В итоге город надеется, что школа сможет обеспечивать высокий уровень образования. Добавим, что оборудование для ООШ №13 будет закупаться отдельно, на это выделено 6,3 млн. грн. Все деньги идут из областного бюджета, он же и является заказчиком работ. За местные средства разрабатывается проектно-сметная документация.
Филиалами опорной школы планируется сделать ООШ №6 (расположена за железнодорожным мостом), ООШ №7 (мкр-н Восточный) и УВК №1 (бывшая школа №21 в мкр-не Семеновка). Это решение начальник гороо объяснил обыкновенной логикой.
- На территориях обслуживания школ №6 и №7 растет количество детей дошкольного возраста. Детских садов там нет, и дети не могут получить дошкольное образование по месту жительства. В то же время проектная мощность школ используется неэффективно - они загружены на 60-70%. Все это дает возможность открыть в школах учебно-воспитательные комплексы, где будут и детсадовские группы, - объяснил Рублевский.
По его словам, реорганизация и образование филиалов намечены на наступающий учебный год.
Также в наступающем учебном году в Славянске появится класс для детей с особенными потребностями. Сейчас в городе на индивидуальном обучении находятся 114 детей, 30 из них - с особыми потребностями. Инклюзивный класс откроют в ООШ №13. Она же является базовой для дистанционного обучения. В прошедшем учебном году здесь было два дистанционных класса, где обучались 102 ребенка.
На конец минувшего учебного года в городе было 343 ребенка-переселенца, которые посещали детские сады, и 871 школьник из категории ВПЛ.
Проблемным начальник гороо назвал сопровождение старшеклассников, которые претендуют на золотую и серебряные медали. В этот раз из 33 славянских претендентов 11 не сумели подтвердить учебные показатели. При этом 8 получили документ об образовании обычного образца, трое - медаль низшей категории.
Ученические олимпиады в минувшем учебном году проводились по 18 предметам. На уровне города в них приняли участие 1310 школьников. В областном этапе от Славянска участвовали 46 детей, 37 из них стали призерами. На олимпиады всеукраинского уровня отправились 4 юных славянца, двое из них вернулись с наградами. В командном олимпиадном зачете лучшими признаны педлицей, ООШ №1 и №5. На четвертом и пятом местах - ООШ №12 и №15.
26 школьников в минувшем учебном году приняли участие в конкурсе научных работ Малой академии наук Украины. 25 из них - учащиеся педлицея и 1 - ООШ №4. На областной этап согласно отбору попали 17 человек (16 лицеистов и ученик 4-й школы). На всеукраинский этап прошли работы 3 лицеистов, один из них стал призером.
Профессиональные конкурсы проводились и среди педагогов. В них приняли участие 28 учителей из 15 школ. В номинации «Биология» лучшей оказалась учитель ООШ №1 Валентина Леонтьева. В категории «Информатика» победа досталась учителю ООШ №15 Олегу Попову. В номинации «Начальное образование» победила учитель ООШ №20 Наталья Басова. В категории «Музыкальное искусство» проявил себя учитель ООШ №11 Аркадий Шлянюк.
Игорь Рублевский также сообщил, что на момент проведения конференции в целом педсостав учебных заведений был укомплектован практически на 100%. Однако имелись горячие вакансии учителей физики и информатики в ООШ №7 и №10.
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Комментарии к статье «В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК»
В Славянске 29 августа состоялась традиционная учительская конференция. Это событие ежегодно происходит накануне нового учебного года. В этот раз педработников со всего города вновь гостеприимно встретила ООШ №12.