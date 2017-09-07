Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен

На ближайшую сессию горсовета выносится вопрос об утверждении новой редакции городской программы развития культуры на 2017 год. Предлагаем читателям подробнее ознакомиться с перечнем и стоимостью запланированных документом мероприятий.

Развитие творческого потенциала

На этот раздел программа предусматривает полмиллиона гривен. По 100 тыс. грн. должны быть потрачены на презентационные цели (официальные приемы, презентации, конференции, семинары и пр.), а также на обеспечение возможности творческим коллективам и отдельным исполнителям участвовать в конкурсах и фестивалях областного и всеукраинского уровня.

182 тыс. грн. выделяется на организацию и проведение массовых культурных мероприятий (включая государственные праздники). В эту же сумму входит проведение профессиональных праздников и чествование за высокие достижения коллективов, организаций и учреждений.

На поисково-издательский проект «Книга памяти Украины» закладывается сумма в 70 тыс. грн., а на мероприятия по поддержке и развитию профессионального, любительского искусства и культурных инициатив – 50 тыс. грн.

Ремонт и развитие учреждений

Наибольший объем финансов - 25 млн. грн. - программа предусматривает для мероприятий по содержанию славянских объектов культуры, их ремонта и пополнения материально-технической базы. Отметим, что в эту сумму включены 4,3 млн. из госбюджета на капитальный ремонт дома культуры в поселке Семеновка и 6,4 млн. грн. из «других источников» – для капремонта Центра культуры и окружающей среды.

Если говорить о других учреждениях городской системы культуры, то между ними целевые программные средства распределены следующим образом: 365 тыс. грн. пойдет на краеведческий музей, 3,7 млн. грн. - на централизованную систему публичных библиотек, 3,4 млн. - на школу искусств, 50 тыс. грн. - на приобретение инструментов для музыкальной школы Святогорска, около 3,6 млн. грн. будут потрачены на Центр культуры и окружающей среды.

Кроме того, данным разделом предусмотрено 250 тыс. грн. на капитальный ремонт памятки архитектуры «Дзевульский и Лянге» ( в том числе – разработку проектно-сметной документации) и 200 тыс. грн. - на обеспечение пожарной безопасности объектов культуры. На реконструкцию и содержание центрального городского парка программой предусматривается 9,8 млн. грн. Собственно говоря, именно этот раздел в связи с участием Славянска в проекте USAID и пришлось редактировать.

Сбережение культурного наследия

На указанные в данном разделе мероприятия, как следует из программы, необходимо потратить 1,55 млн. грн. Из них 200 тыс. грн. будут направлены на инвентаризацию памятников архитектурного наследия; 250 тыс. грн. - на паспортизацию памяток истории и культуры местного значения, а также определение их имущественной оценки; 150 тыс. грн. - на мониторинг порядка использования и охраны памяток архитектуры и градостроительства; 300 тыс. грн. - на изготовление проектов землеустройства на право пользования объектами археологического наследия; 250 тыс. грн. - на проведение инвентаризации земель историко-культурного назначения и работ по техническому обследования состояния курганов, определение границ охранных зон. Еще 250 тыс. грн. предназначается для изготовления охранных табличек, новых памятных знаков и памятников. 150 тыс. грн. предполагается выделить на поведение мероприятий по увековечиванию памяти воинов АТО.

Срок выполнения вышеперечисленных мероприятий – до конца текущего года.