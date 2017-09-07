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Фотофакт

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Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации

Антон Скворцов
30 августа 2017 Просмотров: 523 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На аппаратном совещании 29 августа заместитель городского головы Дмитрий Диденко обратился к представителям Национальной полиции с просьбой навести порядок на придорожном газоне напротив здания районной государственной администрации на улице Васильевской, где автомобилисты облюбовали место для парковки.

По его словам, по этому вопросу уже поступали обращения как от председателя администрации, так и от отдельных депутатов и райсовета в целом. Обращались к правоохранителям и заммэра Славянска, и городской голова. Но, по словам Дмитрия Диденко, надлежащей реакции так и не последовало. 

«Зеленая зона напротив райгосадминистрации. Там постоянно паркуются автомобили», - подчеркнул он. 

Поскольку представителей патрульной полиции на совещании не было, заместитель мэра попросил, чтобы его просьбу им переадресовали сотрудники горотдела.

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Комментарии к статье «Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации»

На аппаратном совещании 29 августа заместитель городского головы Дмитрий Диденко обратился к представителям Национальной полиции с просьбой навести порядок на придорожном газоне напротив здания районной государственной администрации на улице Васильевской, где автомобилисты облюбовали место для парковки.

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