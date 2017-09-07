Улицу Васильевскую отремонтируют полностью

Перечень объектов и мероприятий, которые в этом году финансируются из бюджета развития города, дополнен пунктом о выделении 9,5 тыс. гривен на разработку проектно-сметной документации по капремонту улицы Васильевской (Октябрьской Революции).

Речь идет об отрезке протяженностью около 80 метров от улицы Банковской (Юных Коммунаров) до участка, который был отремонтирован в прошлом году (он начинается в районе дома №40, где находится спортивный клуб «Триумф»).

Кроме того, как известно, в этом году будет капитально отремонтирован еще один участок Васильевской, который начинается от ул. Ярослава Мудрого (Урицкого) и оканчивается другим капитально отремонтированным. Таким образом, по словам городского головы Вадима Ляха, вся Васильевская будет отремонтирована капитально. За исключением участка в начале, который вымощен брусчаткой. Как сообщил мэр, его ремонт, вместе с Ярмарочной, намечен на следующий год. Эти две дороги сделают в рамках реализации проекта «Прозрачный социальный офис», который будет находиться на их пересечении.

Кроме того, как рассказал секретарь горсовета Жан Ким, в планах на 2017 год значится капитальный ремонт проезжих частей переулка Ярослава Мудрого (Урицкого), бульвара Героев Крут (Пасова), улиц Батюка и Парковой.