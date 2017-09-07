«Лежачих полицейских» станет больше

Депутаты приняли решение о выделении из местного бюджета 185 тыс. гривен на монтаж тренажерного оборудования в центральном городском парке и 195 тысяч на покупку средств принудительного снижения скорости.

В первую очередь, «лежачих полицейских» будут устанавливать вблизи учебных заведений. В частности, один комплект появится в районе школы №5. Раньше здесь «полицейский» был самодельным и представлял собой асфальтовый бугор, который срезали в процессе капремонта.

Стоит отметить, что работники КП «Водопонижение» в преддверии нового учебного года активно занялись ремонтом существующих искусственных дорожных неровностей — устанавливают недостающие секции, которые отвалились в процессе эксплуатации.