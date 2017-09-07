Депутаты просят устранить порыв и починить крышу

В первом, от имени Алексея Яковленко, речь идет о порыве водовода в районе улицы Свободы, 130. По данным депутата, вода подмывает дом и находящуюся рядом электроопору, которая грозит упасть на строение.

Второй запрос поступил от депутата Николая Батечко. Он касается капремонта прохудившейся кровли в доме №10 на улице Бульварной, которая течет уже на протяжении многих лет.

«Квартиры приходят в негодность. Потолки и стены сыреют, появляется грибок, вследствие чего многие люди страдают болезнями дыхательных путей», говорится в письме. Там же уточняется, что жильцы дома неоднократно обращались и в жэк, и к городскому голове, но дело с мертвой точки до сих пор не сдвинулось.