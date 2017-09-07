Славянская стройплощадка: где, что и как

|6 сентября 2017
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Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 5 сентября. Вопросы, которые на ней прозвучали, напоминали «сборную солянку», но практически все были посвящены ремонтным работам.
Капитальный ремонт дороги, ведущей со Славкурорта на ж.-д. вокзал, начнется в течение ближайших 10 дней. Договор с подрядчиком уже заключен, сейчас идут последние подписания документов. К сожалению, ремонт не затронет находящийся по пути мост через Калантаевку. Его отремонтируют, постелив крупные «латки».
Приблизительно через такое же время, по словам мэра, будут отремонтированы светофоры на перекрестке улиц Генерала Батюка и Бульварной. Оборудование для них уже закуплено.
Пока еще светофоры находятся на балансе ДП МВД «Донбасс-Информ-Ресурс». Передача объектов в коммунальное хозяйство города произойдет не ранее, чем через 2 месяца. Такой срок, мэр его обозначил в «две сессии», необходим для согласования всех формальностей и подготовки документации. При этом на баланс город возьмет лишь светофоры. Принимать в коммунальную собственность остатки ограждения Вадим Лях посчитал нецелесообразным. По его мнению, гораздо легче эти конструкции списать и пустить на металл.
Здание бывшей ИРТК «Тор», расположенное на ул. Васильевской (Окт. Революции), 11, город приобрел под организацию «Прозрачного офиса» для УСЗН. Однако о срочном ремонте здесь речь пока не идет. В текущем году, по словам градоначальника, запланирована лишь подготовка проектно-сметной документации. На данном этапе идет процесс взятия здания на баланс УСЗН и оценивается сумма, в которую обойдется ремонт.
Сама реконструкция при благоприятных условиях стартует в следующем году. Тогда же, пообещал градоначальник, начнется ремонт ул. Ярмарочной. Ремонтные работы коснутся и системы водоотведения.
Возле офиса оборудуют стоянку автотранспорта, территорию облагородят. А вот остановку маршруток переносить не будут, она останется возле центрального рынка. Наверняка нарекания клиентов УСЗН вызовет и тот факт, что добраться на троллейбусе до офиса будет невозможно, ближайшая остановка находится на «САТУ».
Губернатор Донетчины Павел Жебривский, проверивший, как движется ремонт славянской опорной школы, особых замечаний не высказал. Он остался доволен и качеством, и подрядчиками. По словам строителей, наружные работы будут завершены в октябре. На внутреннюю отделку им понадобится еще 3 месяца.
Председатель ОВГА заявил, что принимать школу он планирует к католическому Рождеству - 25 декабря.
Однако у местной власти этот срок вызывает сомнения. самые оптимистические прогнозы даются на январь 2018 года, самые реалистические - на май.
- В целом по опорной школе Славянск среди проблемных городов не звучит. На сегодняшний день сомнений в том, что объект будет сдан, нет. Но сроки оставляют желать лучшего, - прокомментировал ситуацию городской голова.
Гораздо печальнее обстоят дела с другим важным проектом - общежитиями для переселенцев. Напомним, что здания на ул. Вокзальной (Свердлова) и ул. Светлодарской (Чубаря) пытаются отремонтировать за деньги Евросоюза с 2015 года. Очередную отсрочку ЕС дал городу в июле нынешнего года. Однако тендер, объявленный в конце июля, не состоялся, поскольку на него заявился лишь один участник.
28 августа прошли новые торги. Однако, как стало известно на пресс-конференции, и они не были удачными. На объект по ул. Светлодарской заявились два участника. Оба предложения были отклонены из-за несоответствия в документах. Кроме того, полиция, связавшись с мэром, сообщила, что у нее также имеются претензии к этим двум фирмам-участникам тендера.
Общежитие на ул. Вокзальной выразили желание ремонтировать три организации. Однако и здесь к положительному результату прийти не удалось. Все три предложения были отклонены из-за несоответствий в документации.
Данную ситуацию Вадим Лях назвал «бегом на месте».
- У участников тендеров есть 10 дней, чтобы обжаловать результат. Если этого не случится, будем объявлять новый тендер. Есть прецеденты в Донецкой области, когда тендер игрался 270 дней, - заявил градоначальник.
По его словам, даже если шестимесячный срок, отпущенный ЕС для реализации проекта, закончится, город не станет отказываться от реконструкции, и будет искать под нее инвесторов.
- Мы были первыми беженцами на Донбассе, мы сами знаем, что этот такое. Поэтому начатое обязательно доведем до конца, - пообещал Лях.
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Комментарии к статье «Славянская стройплощадка: где, что и как»
Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 5 сентября. Вопросы, которые на ней прозвучали, напоминали «сборную солянку», но практически все были посвящены ремонтным работам.