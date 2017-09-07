Славянская стройплощадка: где, что и как

Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 5 сентября. Вопросы, которые на ней прозвучали, напоминали «сборную солянку», но практически все были посвящены ремонтным работам.

Дорога ремонта почти дождалась, а светофоры еще нет

Капитальный ремонт дороги, ведущей со Славкурорта на ж.-д. вокзал, начнется в течение ближайших 10 дней. Договор с подрядчиком уже заключен, сейчас идут последние подписания документов. К сожалению, ремонт не затронет находящийся по пути мост через Калантаевку. Его отремонтируют, постелив крупные «латки».

Приблизительно через такое же время, по словам мэра, будут отремонтированы светофоры на перекрестке улиц Генерала Батюка и Бульварной. Оборудование для них уже закуплено.

Пока еще светофоры находятся на балансе ДП МВД «Донбасс-Информ-Ресурс». Передача объектов в коммунальное хозяйство города произойдет не ранее, чем через 2 месяца. Такой срок, мэр его обозначил в «две сессии», необходим для согласования всех формальностей и подготовки документации. При этом на баланс город возьмет лишь светофоры. Принимать в коммунальную собственность остатки ограждения Вадим Лях посчитал нецелесообразным. По его мнению, гораздо легче эти конструкции списать и пустить на металл.

«Прозрачный офис» УСЗН - дело неблизкого будущего

Здание бывшей ИРТК «Тор», расположенное на ул. Васильевской (Окт. Революции), 11, город приобрел под организацию «Прозрачного офиса» для УСЗН. Однако о срочном ремонте здесь речь пока не идет. В текущем году, по словам градоначальника, запланирована лишь подготовка проектно-сметной документации. На данном этапе идет процесс взятия здания на баланс УСЗН и оценивается сумма, в которую обойдется ремонт.

Сама реконструкция при благоприятных условиях стартует в следующем году. Тогда же, пообещал градоначальник, начнется ремонт ул. Ярмарочной. Ремонтные работы коснутся и системы водоотведения.

Возле офиса оборудуют стоянку автотранспорта, территорию облагородят. А вот остановку маршруток переносить не будут, она останется возле центрального рынка. Наверняка нарекания клиентов УСЗН вызовет и тот факт, что добраться на троллейбусе до офиса будет невозможно, ближайшая остановка находится на «САТУ».

Опорная школа: декабрь или май

Губернатор Донетчины Павел Жебривский, проверивший, как движется ремонт славянской опорной школы, особых замечаний не высказал. Он остался доволен и качеством, и подрядчиками. По словам строителей, наружные работы будут завершены в октябре. На внутреннюю отделку им понадобится еще 3 месяца.

Председатель ОВГА заявил, что принимать школу он планирует к католическому Рождеству - 25 декабря.

Однако у местной власти этот срок вызывает сомнения. самые оптимистические прогнозы даются на январь 2018 года, самые реалистические - на май.

- В целом по опорной школе Славянск среди проблемных городов не звучит. На сегодняшний день сомнений в том, что объект будет сдан, нет. Но сроки оставляют желать лучшего, - прокомментировал ситуацию городской голова.

Общежития: бег на месте

Гораздо печальнее обстоят дела с другим важным проектом - общежитиями для переселенцев. Напомним, что здания на ул. Вокзальной (Свердлова) и ул. Светлодарской (Чубаря) пытаются отремонтировать за деньги Евросоюза с 2015 года. Очередную отсрочку ЕС дал городу в июле нынешнего года. Однако тендер, объявленный в конце июля, не состоялся, поскольку на него заявился лишь один участник.

28 августа прошли новые торги. Однако, как стало известно на пресс-конференции, и они не были удачными. На объект по ул. Светлодарской заявились два участника. Оба предложения были отклонены из-за несоответствия в документах. Кроме того, полиция, связавшись с мэром, сообщила, что у нее также имеются претензии к этим двум фирмам-участникам тендера.

Общежитие на ул. Вокзальной выразили желание ремонтировать три организации. Однако и здесь к положительному результату прийти не удалось. Все три предложения были отклонены из-за несоответствий в документации.

Данную ситуацию Вадим Лях назвал «бегом на месте».

- У участников тендеров есть 10 дней, чтобы обжаловать результат. Если этого не случится, будем объявлять новый тендер. Есть прецеденты в Донецкой области, когда тендер игрался 270 дней, - заявил градоначальник.

По его словам, даже если шестимесячный срок, отпущенный ЕС для реализации проекта, закончится, город не станет отказываться от реконструкции, и будет искать под нее инвесторов.

- Мы были первыми беженцами на Донбассе, мы сами знаем, что этот такое. Поэтому начатое обязательно доведем до конца, - пообещал Лях.