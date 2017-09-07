Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

По его мнению, продукт, который приобретается через систему электронных закупок «Прозоро», крайне недолговечен. «Два-три месяца «живет» пешеходный переход. То, что в мае делали, уже все стерлось», - констатировал Вадим Лях.

По данным мэра, производством специальной дорожной краски в Украине занимаются всего два предприятия. Однако он считает, что это не отменяет того факта, что пешеходные переходы должны служить, как минимум, полгода. В этой связи Лях посоветовал отправить образцы краски на экспертизу

Говоря о текущих проблемах, присутствующие высказали замечания о необходимости прееходов на улицах Ярослава Мудрого в районе детской поликлиники и Рапно-Набережной. На это директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев сообщил, что на первой улице разметка появится после согласования с полицией, на второй - после капитального ремонта дороги.

В свою очередь, руководитель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова пожаловалась в очередной раз, что на перекрестке улицы Барвенковской и Волжской, несмотря ни разметку, ни на дорожные знаки, водители пешеходов не пропускают.

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