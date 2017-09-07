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Фотофакт

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Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

Антон Скворцов
6 сентября 2017 Просмотров: 342 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам Вадим Ляха, краска на дорогах держится не более двух-трех месяцев.

На аппаратном совещании 5 сентября городской голова Вадим Лях раскритиковал качество краски, которой КП «Водопонижение» наносит дорожную разметку.

По его мнению, продукт, который приобретается через систему электронных закупок «Прозоро», крайне недолговечен. «Два-три месяца «живет» пешеходный переход. То, что в мае делали, уже все стерлось», - констатировал Вадим Лях. 

По данным мэра, производством специальной дорожной краски в Украине занимаются всего два предприятия. Однако он считает, что это не отменяет того факта, что пешеходные переходы должны служить, как минимум, полгода. В этой связи Лях посоветовал отправить образцы краски на экспертизу   

Говоря о текущих проблемах, присутствующие высказали замечания о необходимости прееходов на улицах Ярослава Мудрого в районе детской поликлиники и Рапно-Набережной. На это директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев сообщил, что на первой улице разметка появится после согласования с полицией, на второй - после капитального ремонта дороги. 

В свою очередь, руководитель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова пожаловалась в очередной раз, что на перекрестке улицы Барвенковской и Волжской, несмотря ни разметку, ни на дорожные знаки, водители пешеходов не пропускают.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За минувшую неделю силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 63 порыва и утечки на водопроводных сетях и 38 засоров канализации.
  • В ходе рейдов профильная городская инспекция составила 3 протокола по статье 152 Админкодекса Украины и выписала 12 предписаний за нарушение правил благоустройства. 
  • По данным ГСЧС, в отчетном периоде на территории города сгорел частный жилой дом. Причиной пожара стала неосторожность владельца при курении. 
  • С заявлениями о монетизации субсидий в УСЗН обратились почти 4 тысячи человек. Полторы тысячи по какой-то причине этим правом не воспользовались. 
  • Из 186 млн грн, необходимых на выплату сентябрьских пенсий, к настоящему времени профинансировано 15 млн.

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Комментарии к статье «Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются»

На аппаратном совещании 5 сентября городской голова Вадим Лях раскритиковал качество краски, которой КП «Водопонижение» наносит дорожную разметку.

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