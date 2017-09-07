Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»

Ранее искусственными дорожными неровностями здесь служили асфальтовые бугры, но их срезали в процессе фрезеровки дорожного полотна.

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев сообщил, что предприятие заказало еще десяток комплектов средств принудительного снижения скорости. Будут ли их устанавливать в этом году, еще под вопросом, поскольку в зиму, как правило, «полицейских» снимают, чтобы облегчить работу снегоуборочных машин.

Помимо новых, «Водопонижение» отремонтировало четыре «полицейских» на улице Свободы, которые от времени растеряли часть фрагментов.