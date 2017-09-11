В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

На опорах троллейбусной контактной сети обновили порядковые номера. Раньше их писали краской прямо на бетоне, теперь же цифры значатся на табличках, прикрученных к столбам.

Начальник Славянского троллейбусного управления Сергей Иванченко объяснил, что нумерация сделана сугубо для внутреннего использования — чтобы ремонтным бригадам было легче ориентироваться. К примеру, водитель троллейбуса, заметив неполадку, сообщает в депо номер ближайшей опоры, и в указанный район направляются слесари.

Таблички для нумерации используются впервые. Так вышло дешевле и быстрее, говорит начальник СТрУ.

Номера получили опоры только на действующих маршрутах — седьмом и втором. Если будет восстанавливаться пятый маршрут, то пронумеруют и его. Пока же руководство СТрУ смысла в этом не видит.