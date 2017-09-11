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Фотофакт

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В центре Славянска появится еще один магазин

11 сентября 2017 Просмотров: 165 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
После надстройки второго этажа общая площадь торгово-офисных помещений составит 612 кв. м.

В здании бывшей центральной районной библиотеки на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) полным ходом идет реконструкция.

По информации и. о. начальника управления архитектуры Александра Пахомова, здание перепрофилируется под магазин непродовольственных товаров, совмещенный с торгово-офисными помещениями. 

В ходе преобразований помещение получит второй этаж, а вход с главного фасада перенесут на боковой. Сделано это будет с целью удобства: поскольку  тротуар на Центральной улице неширок, выступающее крыльцо с пандусом стало бы помехой для пешеходов.

По словам Александра Пахомова, здание на Центральной, 26, перешло из собственности райгосадминистрации в частную еще до войны, и с тех пор успело сменить нескольких владельцев. Разрешение на реконструкцию Славянский горсовет дал еще в 2013 году, но работы начались только в этом.

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Комментарии к статье «В центре Славянска появится еще один магазин »

В здании бывшей центральной районной библиотеки на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) полным ходом идет реконструкция.

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