В центре Славянска появится еще один магазин

|11 сентября 2017
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В здании бывшей центральной районной библиотеки на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) полным ходом идет реконструкция.
По информации и. о. начальника управления архитектуры Александра Пахомова, здание перепрофилируется под магазин непродовольственных товаров, совмещенный с торгово-офисными помещениями.
В ходе преобразований помещение получит второй этаж, а вход с главного фасада перенесут на боковой. Сделано это будет с целью удобства: поскольку тротуар на Центральной улице неширок, выступающее крыльцо с пандусом стало бы помехой для пешеходов.
По словам Александра Пахомова, здание на Центральной, 26, перешло из собственности райгосадминистрации в частную еще до войны, и с тех пор успело сменить нескольких владельцев. Разрешение на реконструкцию Славянский горсовет дал еще в 2013 году, но работы начались только в этом.
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В здании бывшей центральной районной библиотеки на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) полным ходом идет реконструкция.