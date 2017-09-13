Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением

На аппаратном совещании 12 сентября городской голова Вадим Лях ответил представителю ОО «Славянская сечь» Василию Хоменко, который обвинил руководство города в «спаивании» горожан на праздновании Дня города.

Взяв слово в начале совещания, активист зачитал обращение «Союза патриотов Славянщины». «Вынуждены констатировать факт, что руководство города во главе с городским головой Вадимом Ляхом решило продавать и употреблять спиртные напитки, к которым относится и пиво, при проведении массовых мероприятий на Соборной площади. Спаивая тем самым жителей и не останавливаясь перед тем, что в этом мероприятии участвовали дети и молодежь», говорится в письме.

По словам Хоменко, «Союз патриотов» инициирует обращение в центральные органы Национальной полиции «по факту организации руководством Славянска массового распития алкоголя в запрещенном для этого месте в присутствии несовершеннолетних, а также полного бездействия местных органов полиции».

Также он прокомментировал сбор денег «на лечение городской администрации от алкогольной зависимости», который активисты устроили на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину.

«Вначале мы подадим в суд и выясним кто виноват в этом (очевидно, имеется в виду продажа пива, - прим.) А потом будем лечить этого человека по фотографии», - заявил он, пообещав предоставить финансовый отчет об израсходованных деньгах.

Также он обратился лично к Вадиму Ляху: «Когда Вы шли на выборы, то обещали не спаивать город, а любить, как Неля. Любить мужчина, как женщина, не может, а те мужчины, которые могут любить, как женщины, мы их знаем, они ходят в Киеве раз в год на параде».

Тираду Вадим Лях выслушал спокойно. Взяв ответное слово, он сказал, что оценил «троллинг» активиста и выразил надежду, что сказанное им тоже будет оценено по достоинству.

«Я бы посоветовал вместо того, чтобы банально собирать деньги, попрошайничать на площади, используя для этого детей, заняться делом», - заявил градоначальник.

Суть предложения заключается в следующем: его оппоненту следует принять участие в конкурсе «Донецкий куркуль», выиграть грант и наладить выпуск туалетной бумаги с собственным изображением. По мнению Вадима Ляха, спрос на такую продукцию будет весьма велик. В свою очередь, мэр пообещал поддержать производителя на первых порах, закупив крупную партию для нужд городского совета. «Я считаю, что это будет хороший, прибыльный бизнес. Чем быстрее отреагируете, тем меньше будет конкуренции. Думаю, спрос будет шикарный в Дружковке, Лимане, Краматорске и Славянске», - резюмировал он.

Напомним, что согласно разъяснениям отдела торговли, местные власти в ходе массовых мероприятий вправе временно запретить продажу всех видов алкоголя, кроме пива в пластиковой таре. Что, собственно, и было сделано на праздновании Дня города.

В завершение Вадим Лях поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении праздника. Комментируя ситуацию со спиртным, он объяснил, что продавать алкоголь никто не разрешал, а запретительные меры были введены в соответствии с законом.

К слову, по данным полиции, количество правонарушений, связанных с употреблением спиртного, на Дне города не отличалось от количества аналогичных инцидентов, которые происходят в обычные выходные дни.