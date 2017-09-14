Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье

Жительнице Славянска Надежде Наренковой - 24 года. Девушка вспоминает, что в 4-5 классе у них проводились экологические уроки. Волонтеры рассказывали, как правильно сортировать мусор, устраивали игры, показывали фильмы и дарили книжки с комиксами. В студенческие годы Надежда успела побывать на стажировке за границей, где раздельный сбор мусора - норма жизни. Поэтому сейчас молодая славянка готова безоговорочно поддержать начинание.

- Ни мне, ни моему парню будет нетрудно складывать отдельно пластик и стеклянные бутылки. Другого мусора у нас практически и не бывает. Это нормальная ситуация. Во всем мире так делают. А у нас бедная страна выбрасывает мусор, на котором можно зарабатывать деньги, - говорит девушка.

Однако люди старшего поколения подобного энтузиазма не проявляют. Семья 36-летней Ларисы Якушевой состоит из 4 человек. У них с мужем двое сыновей 12 и 5 лет. Все они проживают в двухкомнатной «хрущевке» с 6-метровой кухней.

- Я домохозяйка, много готовлю. Дети постоянно что-то ломают или рвут. Конечно, бытовых отходов у нас много, - анализирует женщина. - Но я не могу представить, куда на своей кухне я поставлю не одно, а три ведра, чтобы складывать мусор отдельно. У нас и так развернуться негде, и условий для раздельно сбора ТБО явно нет. Если бы у нас была 20-метровая кухня, как в американских фильмах, я бы с удовольствием сортировала отходы даже не по трем, а хоть по десяти пакетикам.

Мать семейства согласна с тем, что раздельный сбор мусора - правильное и перспективное направление. Однако, говорит женщина, сначала нужно поднять благосостояние народа, чтобы люди смогли улучшить свои жилищные условия.

Пенсионерка Любовь Бабий проживает в частном секторе. Кроме газового отопления в доме имеется печь. Поэтому, по ее словам, мусор в хозяйстве не пропадает.

- Мы мусор сортируем для своих нужд. Пищевые отходы идут как компост, все остальное сжигается в печке. Пластиковую и стеклянную тару муж сдает - все-таки прибавка к пенсии. Я вообще не понимаю, за что плачу КАТП. Так что сортировка - дело хорошее, но мы ее используем не для города, а для себя, - объясняет жительница Славянска.

78-летняя жительница мкр-на Артема Галина Горобец признается, что просто не донесет до мусорного бака три пакета с отходами, вместо одного. Квартира пожилой женщины находится на третьем этаже в доме без лифта. Одинокая пенсионерка с трудом добирается до лавочки возле подъезда.

- Я выношу пакет с мусором и, если нет силы идти дальше - у меня ноги болят, - то прошу кого-нибудь из местной детворы выбросить его в контейнер. Кто-то соглашается, некоторые отказывают. Но, думаю, что три пакета вообще никто не возьмет, - говорит Галина Сергеевна.

Женщина вспоминает, что в 1980-х годах возле каждого подъезда всех многоэтажных домов стояли специальные баки, куда нужно было выбрасывать пищевые отходы. Но даже в таких, максимально удобных условиях сортировали мусор далеко не все.

- Из нашего подъезда в 15 квартир, наверное, только половина выбрасывали отходы в контейнер. Кто коту скармливал, кому-то просто лень спускаться было. Я уходила на работу и говорила сыну-школьнику, чтобы выбросил в бак. Но делал он так или нет - не знаю, - говорит Галина Горобец.

Кстати, дети, которые, по идее, должны поддерживать новые веяния, тоже отнеслись к ним прохладно.

«Что же это я должен в мусоре копаться, как бомж?», «мне даже один пакет лень вынести, а три я точно не захочу», «мы с сестрой будем ссориться, кто третий пакет будет нести», «где я должен его сортировать - донести до мусорки, и там раскладывать по контейнерам? Я так делать не буду», - это ответы школьников 10-13 лет, проживающих в мкр-не Артема.