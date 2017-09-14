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Праздник в иллюстрациях

Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора

Антон Скворцов
14 сентября 2017 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Директор славянского коммунального предприятия АТП 052814 Константин Водопьянов поддерживает идею раздельного сбора мусора, однако, по его словам, город к этому пока не готов.

«Во-первых, для раздельного сбора нужны отдельные контейнеры. У нашего предприятия их нет. Металлические баки, которые были установлены еще в 2000-х годах и кое-где стоят до сих пор, нам не принадлежат», — говорит Константин Водопьянов. 

Во-вторых, по его словам, для выгрузки таких контейнеров нужна специальная техника, которой у КАТП тоже не имеется. При этом необходимо учитывать, что для каждого вида ТБО требуются отдельные автомобили. 

«Не может та машина, которая забирает пищевые отходы, вывозить, скажем, бумагу. Для этого другая машина нужна», — объясняет Водопьянов. 

Разумеется, приобретение контейнеров и спецтехники повлечет многомиллионные расходы. При этом не оговаривается, должен ли их нести местный бюджет, либо затраты возьмет на себя государство.

Что касается второго этапа, а именно утилизации вторсырья, то с этим, судя по всему, проблем возникнуть не должно. По словам Константина Водопьянова, мусоросортировочная линия работает в Краматорске. Еще одна, по его сведениям, должна строиться в Райгородке (это тот цех, который первоначально областная администрация собиралась строить на территории бывшего «Химпрома» и против которого взбунтовались жители микрорайона Химик).

Еще одним немаловажным аспектом является отношение населения к внедряемой реформе. Если для жителей многоэтажек альтернативы контейнерам для сбора мусора — будь то обычные, будь то раздельные — не существует, то в частном секторе уже сейчас намечаются определенные трения. Так, некоторые жители склоняются к тому, чтобы выбрасывать мусор не в контейнеры, а по-старинке выставлять за ворота в мешках. 

Прежде всего, сторонниками такого метода являются пожилые люди, которым зачастую бывает трудно дойти до контейнера, стоящего на другом конце улицы. Или же бывает, что кто-то из жителей в ходе уборки приусадебного участка наполнит бак растительными отходами до краев, так что остальным мусор бросать уже некуда. 

Еще один щекотливый момент может возникнуть с дислокацией баков: многие жители частных домов против того, чтобы контейнеры стояли рядом с их забором. Словом, помимо экономической составляющей, имеется масса нюансов, которые необходимо учесть. 

Рассуждая о том, отразится ли переход к раздельному сбору мусора на тарифах, директор КАТП предполагает, что расценки с большой долей вероятности не изменятся. Ведь за вторсырье, сдаваемое на переработку, предприятие будет получать определенную компенсацию, которая позволит возмещать дополнительные расходы — если, конечно, таковые появятся.

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Комментарии к статье «Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора»

Директор славянского коммунального предприятия АТП 052814 Константин Водопьянов поддерживает идею раздельного сбора мусора, однако, по его словам, город к этому пока не готов.

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