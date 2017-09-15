Гороо прогнозирует проблемы с кадрами

В славянском гороо уже стартовал процесс подготовки к реформированию средней школы. По словам замначальника отдела образования Марины Хохловой, начался он с курсов для учителей, которые в следующем году возьмут 1 классы. Постепенно такую учебу пройдут все педагоги.

- Очень хорошо, что реформа растянута во времени. Тем не менее, мы прогнозируем, что организационные сложности все равно возникнут, - говорит Марина Хохлова (на фото). - Прежде всего, они будут связаны с кадровыми вопросами. Ведь не секрет, что среди наших учителей хватает людей «старой закалки», которые вряд ли захотят переучиваться и работать по-новому.

Как будет проходить перевод русскоязычных школ и классов на украинский язык обучения, в гороо пока не определяли. Поскольку сделать это необходимо к 1 сентября 2020 года, время на строительство стратегии у чиновников еще есть. В целом, замначальника не видит в этом большой проблемы для детей. Скорее, говорит она, сложности возникнут у педагогов, которые всю жизнь читали предмет на русском языке, и у родителей, ориентированных на Россию.

- Думаю, что со временем эти моменты мы преодолеем. Ведь однажды в Советском Союзе практически полностью удалось русифицировать украинские школы. Значит, обратный процесс тоже возможен.

Больше всего русскоязычных школ сконцентрировано в центральной части Славянска. За это, считает Марина Хохлова, нужно «благодарить» городские власти, нестандартно выполнившие распоряжение об украинизации в начале 2000-х годов. «Элиту», живущую в центре, решили не тревожить, а школы в спальных и рабочих микрорайонах украинизировали. Теперь именно центру придется сложнее всего.

Саму реформу замначальника гороо считает перспективной. 12-летнее образование она называет правильным решением, позволяющим разгрузить школьную программу. Такой же правильной воспринимает и Государственную итоговую аттестацию после 9 класса. Ведь ни для кого не секрет, говорит Марина Хохлова, что часть детей просто просиживает в школе последние пару лет. Теперь, если ученик не сможет сдать тесты, он пойдет получать профессионально-техническое образование. А те, кто поступит в лицей, действительно будут учиться по профилям. Количество старших классов уменьшится, и город сможет разделить лицеистов по настоящим профильным классам, которые соответствуют их стремлениям и предпочтениям.

- Механизм нужно запускать, иначе отставание от общественных процессов будет становится все больше, а ведь образование формирует общество, - говорит заместитель начальника гороо.

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