Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

Славянцы наверняка заметили, что приезжающие в город цирки, луна-парки и зоопарки постоянно меняют места своей дислокации. Причину такой миграции попытались выяснить журналисты «ТВ плюс». Оказалась, что она лежит на поверхности.

Обратившись в исполком, мы узнали, что четкой схемы размещения гастролирующих развлекательных предприятий в Славянске попросту не существует. На сегодняшний день механизм выглядит следующим образом – перед прибытием в город собственники «иллюзиона» обращаются к местному руководству с просьбой согласовать облюбованную ими территорию. Ответ может быть либо положительным, либо отрицательным – первый вариант более вероятен.

В начале лета, к примеру, цирк расположился на пустыре возле горводоканала, оставив после себя гору мусора. В первых числах сентября луна-парку согласовали размещение за зданием горисполкома. После чего центральный газон этой территории оказался вытоптан посетителями аттракционов. Этих недоразумений, по нашему мнению, можно было бы избежать, если бы для таких объектов Славянск использовал одну конкретную площадку. Причем ее аренда регламентировалась бы жесткими требованиями по благоустройству.

Логичнее всего было бы принимать цирки в центральном парке, который за минувшие два года стал действительно соответствовать своему статусу – зона культуры и отдыха. В неофициальном разговоре с работниками исполкома мы узнали, что использовать парк для этих целей запрещено после того, как разместившийся там цирк повредил асфальт на площадке перед мемориалом славы. С тех пор городское руководство якобы распорядилось, чтобы ни цирков, ни луна-парков там не было.

Определенная логика в этом, конечно, есть. Но если учесть, что сохранность парка оборачивается повреждением других зон, то целесообразность такого решения сомнительна. Тем более, что в парке есть достаточно много незаасфальтированных и неиспользуемых площадок. Одна из них – на месте бывшего озера возле летнего кинотеатра. Что мешает ее задействовать?