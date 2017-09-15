Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

|15 сентября 2017
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Славянцы наверняка заметили, что приезжающие в город цирки, луна-парки и зоопарки постоянно меняют места своей дислокации. Причину такой миграции попытались выяснить журналисты «ТВ плюс». Оказалась, что она лежит на поверхности.
Обратившись в исполком, мы узнали, что четкой схемы размещения гастролирующих развлекательных предприятий в Славянске попросту не существует. На сегодняшний день механизм выглядит следующим образом – перед прибытием в город собственники «иллюзиона» обращаются к местному руководству с просьбой согласовать облюбованную ими территорию. Ответ может быть либо положительным, либо отрицательным – первый вариант более вероятен.
В начале лета, к примеру, цирк расположился на пустыре возле горводоканала, оставив после себя гору мусора. В первых числах сентября луна-парку согласовали размещение за зданием горисполкома. После чего центральный газон этой территории оказался вытоптан посетителями аттракционов. Этих недоразумений, по нашему мнению, можно было бы избежать, если бы для таких объектов Славянск использовал одну конкретную площадку. Причем ее аренда регламентировалась бы жесткими требованиями по благоустройству.
Логичнее всего было бы принимать цирки в центральном парке, который за минувшие два года стал действительно соответствовать своему статусу – зона культуры и отдыха. В неофициальном разговоре с работниками исполкома мы узнали, что использовать парк для этих целей запрещено после того, как разместившийся там цирк повредил асфальт на площадке перед мемориалом славы. С тех пор городское руководство якобы распорядилось, чтобы ни цирков, ни луна-парков там не было.
Определенная логика в этом, конечно, есть. Но если учесть, что сохранность парка оборачивается повреждением других зон, то целесообразность такого решения сомнительна. Тем более, что в парке есть достаточно много незаасфальтированных и неиспользуемых площадок. Одна из них – на месте бывшего озера возле летнего кинотеатра. Что мешает ее задействовать?
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• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
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• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
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Славянцы наверняка заметили, что приезжающие в город цирки, луна-парки и зоопарки постоянно меняют места своей дислокации. Причину такой миграции попытались выяснить журналисты «ТВ плюс». Оказалась, что она лежит на поверхности.