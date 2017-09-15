Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

Проект решения о передаче старинного здания «Дзевульский и Лянге» на улице Вокзальной (Свердлова) в безвозмездное пользование общественной организации «Развитие инициатив», вынесенный на заседании депутатской комиссии 8 сентября, вызвал продолжительную дискуссию.

Как известно, общественники планируют отреставрировать архитектурный памятник, сделать его городской достопримечательностью и создать на его базе центр керамики и краеведения. Предназначен он будет, главным образом, для проведения выставок и экскурсий.

«К примеру, сейчас мы везем на выставку в Киев несколько элементов керамики, как говорят, - 3 тысячелетия до нашей эры. Где-то это нужно выставлять. Где-то нужно выставляться художникам, которые делают эксклюзивные вещи и не могут позволить себе послать их на выставку», - сказал представитель ОО «Развитие инициатив» Владимир Кашин.

ОБЪЕМЫ И СРОКИ

По словам Кашина, поскольку здание является памятником архитектуры, процесс его восстановления довольно сложен. На первом этапе должна быть проведена техническая экспертиза состояния объекта и мероприятия по его сохранению в существующем виде, то есть консервация. Второй этап включает разработку проекта восстановления и реконструкции здания с сохранением всех архитектурных особенностей и собственно строительные работы.

Согласно представленному плану, в сентябре-октябре текущего года должен быть убран мусор с перекрытий и подвала, в октябре-ноябре — выполнена консервация, а также составлен проект реставрационных работ здания и прилегающей территории.

Строительные работы должны стартовать уже в декабре текущего года и завершиться в следующем. До февраля должна быть готова новая кровля и восстановлены несущие свойства стен, оконных, дверных проемов и лестниц. В марте-апреле — изготовлены и смонтированы оконные и дверные системы, в мае-июле — система естественного внутреннего освещения, в августе-октябре — восстановлены перекрытия, инженерные системы, выполнена внешняя и внутренняя отделка стен. Венцом дела станет оборудование тематических интерьеров, которое запланировано на ноябрь 2018 года. В этом же месяце должно стартовать постепенное введение помещений в эксплуатацию.

На все, про все планируется израсходовать 2 млн 260 тысяч гривен. Впрочем, авторы плана сделали оговорку, что сроки выполнения работ могут меняться в зависимости от поступления средств и заключения договоров с подрядчиками, а размер финансирования — уточняться в процессе разработки проектно-сметной документации.

Финансировать проект «Развитие инициатив» планирует из внебюджетных источников, прежде всего - различных благотворительных фондов, в том числе зарубежных, с которыми имеет определенный опыт работы. По словам Владимира Кашина, предварительные наработки в данном направлении имеются, но средства привлечь пока не удалось. Благотворители, говорит он, отказываются давать деньги до тех пор, пока общественники не получат здание в пользование на официальном основании.

При этом он подчеркнул, что здание памятника архитектуры остается коммунальной собственностью, а его использование и состояние будет находиться под постоянным контролем местных властей.

«ВЫ СТАВИТЕ НЕРЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ»

Члены депутатской комиссии согласились с тем, что общественники взялись за благое дело, поскольку памятник архитектуры, который сейчас находится в плачевном состоянии, восстанавливать необходимо. Однако с их стороны возникли два замечания.

Прежде всего, присутствующих смутили указанные сроки. По мнению депутата Леонида Зинченко, имея дело с памятником архитектуры, «Развитие инициатив» столкнется с массой вопросов - от разработки проекта реконструкции до поиска лицензированной фирмы, которая может заниматься реставрационными работами. Комментируя реплику, секретарь горсовета Жан Ким напомнил, что руководство города уже имеет проблемы с одним памятником архитектуры — зданием хирургического отделения городской клинической больницы, капремонт которого никак не может сдвинуться с мертвой точки. Однако выразил уверенность, что при наличии достаточного количества средств все трудности преодолимы.

В свою очередь, начальник управления коммунальной собственности Алена Яровая подчеркнула, что обозначенные в плане строительные работы являются, по сути, капитальным ремонтом, который требует согласования в областном управлении культуры. И сделать все за год попросту нереально.

Второе замечание возникло в связи со сроком, на который общественники просят взять здание, - а это ни много, ни мало 49 лет. Столь долгий временной отрезок Владимир Кашин объясняет необходимостью окупаемости капитальных вложений в процессе эксплуатации здания. Впрочем, данный срок общественники согласны сократить до 25 лет.

В итоге комиссия сочла, что проект решения о передаче здания «Дзевульский и Лянге» требует доработки, поэтому его следует отложить. Общественникам предложили составить более реалистичный план-график восстановительных работ, а чтобы он был подкреплен официально — направить его письмом на имя городского головы. В проекте договора, по мнению заместителя председателя комиссии Игоря Дубограя, необходимо предусмотреть пункт о том, что при несоблюдении общественниками взятых обязательств, а именно - невыполнении ремонта в заявленные сроки, договор будет расторгнут.

С учетом доработок вопрос планируется повторно рассмотреть на одной из предстоящих постоянных комиссий. Если проблемные моменты будут сняты, проект решения вынесут на пленарное заседание сессии.