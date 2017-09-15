Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

|15 сентября 2017
|Просмотров: 80
|
Проект решения о передаче старинного здания «Дзевульский и Лянге» на улице Вокзальной (Свердлова) в безвозмездное пользование общественной организации «Развитие инициатив», вынесенный на заседании депутатской комиссии 8 сентября, вызвал продолжительную дискуссию.
Как известно, общественники планируют отреставрировать архитектурный памятник, сделать его городской достопримечательностью и создать на его базе центр керамики и краеведения. Предназначен он будет, главным образом, для проведения выставок и экскурсий.
«К примеру, сейчас мы везем на выставку в Киев несколько элементов керамики, как говорят, - 3 тысячелетия до нашей эры. Где-то это нужно выставлять. Где-то нужно выставляться художникам, которые делают эксклюзивные вещи и не могут позволить себе послать их на выставку», - сказал представитель ОО «Развитие инициатив» Владимир Кашин.
По словам Кашина, поскольку здание является памятником архитектуры, процесс его восстановления довольно сложен. На первом этапе должна быть проведена техническая экспертиза состояния объекта и мероприятия по его сохранению в существующем виде, то есть консервация. Второй этап включает разработку проекта восстановления и реконструкции здания с сохранением всех архитектурных особенностей и собственно строительные работы.
Согласно представленному плану, в сентябре-октябре текущего года должен быть убран мусор с перекрытий и подвала, в октябре-ноябре — выполнена консервация, а также составлен проект реставрационных работ здания и прилегающей территории.
Строительные работы должны стартовать уже в декабре текущего года и завершиться в следующем. До февраля должна быть готова новая кровля и восстановлены несущие свойства стен, оконных, дверных проемов и лестниц. В марте-апреле — изготовлены и смонтированы оконные и дверные системы, в мае-июле — система естественного внутреннего освещения, в августе-октябре — восстановлены перекрытия, инженерные системы, выполнена внешняя и внутренняя отделка стен. Венцом дела станет оборудование тематических интерьеров, которое запланировано на ноябрь 2018 года. В этом же месяце должно стартовать постепенное введение помещений в эксплуатацию.
На все, про все планируется израсходовать 2 млн 260 тысяч гривен. Впрочем, авторы плана сделали оговорку, что сроки выполнения работ могут меняться в зависимости от поступления средств и заключения договоров с подрядчиками, а размер финансирования — уточняться в процессе разработки проектно-сметной документации.
Финансировать проект «Развитие инициатив» планирует из внебюджетных источников, прежде всего - различных благотворительных фондов, в том числе зарубежных, с которыми имеет определенный опыт работы. По словам Владимира Кашина, предварительные наработки в данном направлении имеются, но средства привлечь пока не удалось. Благотворители, говорит он, отказываются давать деньги до тех пор, пока общественники не получат здание в пользование на официальном основании.
При этом он подчеркнул, что здание памятника архитектуры остается коммунальной собственностью, а его использование и состояние будет находиться под постоянным контролем местных властей.
Члены депутатской комиссии согласились с тем, что общественники взялись за благое дело, поскольку памятник архитектуры, который сейчас находится в плачевном состоянии, восстанавливать необходимо. Однако с их стороны возникли два замечания.
Прежде всего, присутствующих смутили указанные сроки. По мнению депутата Леонида Зинченко, имея дело с памятником архитектуры, «Развитие инициатив» столкнется с массой вопросов - от разработки проекта реконструкции до поиска лицензированной фирмы, которая может заниматься реставрационными работами. Комментируя реплику, секретарь горсовета Жан Ким напомнил, что руководство города уже имеет проблемы с одним памятником архитектуры — зданием хирургического отделения городской клинической больницы, капремонт которого никак не может сдвинуться с мертвой точки. Однако выразил уверенность, что при наличии достаточного количества средств все трудности преодолимы.
В свою очередь, начальник управления коммунальной собственности Алена Яровая подчеркнула, что обозначенные в плане строительные работы являются, по сути, капитальным ремонтом, который требует согласования в областном управлении культуры. И сделать все за год попросту нереально.
Второе замечание возникло в связи со сроком, на который общественники просят взять здание, - а это ни много, ни мало 49 лет. Столь долгий временной отрезок Владимир Кашин объясняет необходимостью окупаемости капитальных вложений в процессе эксплуатации здания. Впрочем, данный срок общественники согласны сократить до 25 лет.
В итоге комиссия сочла, что проект решения о передаче здания «Дзевульский и Лянге» требует доработки, поэтому его следует отложить. Общественникам предложили составить более реалистичный план-график восстановительных работ, а чтобы он был подкреплен официально — направить его письмом на имя городского головы. В проекте договора, по мнению заместителя председателя комиссии Игоря Дубограя, необходимо предусмотреть пункт о том, что при несоблюдении общественниками взятых обязательств, а именно - невыполнении ремонта в заявленные сроки, договор будет расторгнут.
С учетом доработок вопрос планируется повторно рассмотреть на одной из предстоящих постоянных комиссий. Если проблемные моменты будут сняты, проект решения вынесут на пленарное заседание сессии.
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
— 15 сентября 2017 —
Славянцы наверняка заметили, что приезжающие в город цирки, луна-парки и зоопарки постоянно меняют места своей дислокации. Причину такой миграции попытались выяснить журналисты «ТВ плюс». Оказалась, что она лежит на поверхности.
— 15 сентября 2017 —
В славянском гороо уже стартовал процесс подготовки к реформированию средней школы. По словам замначальника отдела образования Марины Хохловой, начался он с курсов для учителей, которые в следующем году возьмут 1 классы. Постепенно такую учебу пройдут все педагоги.
— 14 сентября 2017 —
Известие о том, что с 1 января 2018 года в Украине вводятся европейские нормы обращения с твердыми бытовыми отходами, для Славянска не должно быть «громом с ясного неба», ведь определенный опыт в этой сфере город уже имеет.
— 14 сентября 2017 —
Директор славянского коммунального предприятия АТП 052814 Константин Водопьянов поддерживает идею раздельного сбора мусора, однако, по его словам, город к этому пока не готов.
Приветствую, гость! Вход
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями»
Проект решения о передаче старинного здания «Дзевульский и Лянге» на улице Вокзальной (Свердлова) в безвозмездное пользование общественной организации «Развитие инициатив», вынесенный на заседании депутатской комиссии 8 сентября, вызвал продолжительную дискуссию.