Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

|19 сентября 2017
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Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 19 сентября, традиционно касалась вопросов городского хозяйства. Кроме того, градоначальник заявил, что присоединится ко Дню без автомобиля, который пройдет 22 числа, и придет на работу пешком.
Ремонт дороги, ведущей с железнодорожного вокзала на Славкурорт, обещают начать со дня на день. Очередная задержка, как объяснил городской голова, была вызвана поломкой фрезы у подрядчиков.
- Но теперь все оборудование работает, и 19 числа должна начаться переброска техники. Надеемся, что больше проволочек не будет, - сказал мэр.
По его словам, ремонтные работы могут вестись даже при легком морозе. Главное, чтобы температура асфальто-бетонной смеси соответствовала нормам и была около 80оС.
В теме ремонта дорог журналистов также заинтересовало, почему ремонт тротуаров начался с ул. Торговой (Фрунзе), где ситуация далеко не самая кричащая. Отвечая на вопрос, мэр объяснил, что строгого порядка выполнения дорожного ремонта не существует.
- Когда мы заключаем договор, то оговариваем лишь улицы и участки, которые необходимо сделать. В каком порядке подрядчик будет вести работы - нас не касается. Главное - получить конечный результат. Думаю, что очередность зависит от наличия техники. Подрядных организаций не так много, у каждой из них несколько объектов. Освободилась, например, фреза, которая нужна на Торговой, - начали делать Торговую, - высказал свою точку зрения Вадим Лях.
Он также признался, что имел опасения по поводу ремонта тротуаров. На данном этапе они развеялись.
Ситуация с ремонтом здания железнодорожной больницы также сдвинулась с мертвой точки. Городу с трудом удалось распрощаться с подрядчиком, который не смог выполнить обещанные работы. По словам мэра, уровень фирмы из Северодонецка, ставшей победителем «Прозоро» - мелкие ремонты в квартирах. Осилить перестройку большого здания они не смогли.
- Своих рабочих из Луганской области они везти, конечно, не стали. Но и тут отыскать нормальных субподрядчиков им не удалось. Наверное, предлагали условия, которые никого из хороших мастеров не устраивали. Даже постоянное присутствие на объекте городского руководства ни к чему не приводило.
В итоге наша работа свелась к тому, чтобы без суда забрать у них подряд. Мы даже находили им нормальных субподрядчиков, которые работали на другой части здания и уже все закончили. Но результата не было, - обрисовал печальную картину Вадим Лях.
На данном этапе работы начаты другой подрядной организацией. Руководство Славянска надеется, что в этот раз прокола не произойдет.
Сложностей с ремонтом хирургического отделения городской клинической больницы мэр не предвидит. По его сведениям, тот факт, что здания является памятником архитектуры, на ведение работ особо не повлияет.
- Там в основном запланированы внутренние работы. Из внешних - только замена крыши. Но менять ее будут на такую же шиферную, чтобы не нарушать целостную картину. Стены решено не трогать - там толщина полметра и утепление не требуется, - рассказал городской голова.
А вот в опорной ООШ №13 не останется «даже 5 см, не затронутых новым ремонтом». Здесь ремонтные работы тормозит не подрядчик, а проектировщик.
- Проектные работы выполняет «Харьковпроект». Мы ведем с ними еженедельные дискуссии за круглым столом, Но к компромиссу часто так и не приходим. Могут дать нам проект на новую кровлю без демонтажа старой или в суперсовременной системе оставить чугунные батареи, - пожаловался мэр.
Поменять проектировщика, по его словам, город не может. Харьковчане выиграли тендер и номинально условия договора выполняют.
Что касается еще одного общежития для переселенцев на ул. Кольцевой, 2А, на его ремонт выделен грант международных доноров, превышающий 50 млн. грн. Работы по реконструкции здания пока не начались. «Сейчас определяемся», - неопределенно прокомментировал Вадим Лях.
Информацию о том, что прокуратура предотвратила неэффективное использование в Славянске бюджетных средств в размере 17 млн грн, мэр назвал «броским заголовком». Речь идет о тендере на озеленение парка «Шелковичный», который проводил областной департамент экологии и природных ресурсов. Участие в торгах приняли 6 претендентов. Участник, указавший наименьшую стоимость, заинтересовал прокуратуру. Проведенная проверка показала, что у победителя аукциона отсутствует документальное подтверждение опыта исполнения аналогичных договоров, необходимое количество специалистов в данной области и соответствующей материально-технической базы. В итоге предложение данного участника торгов было отвергнуто. Мэр назвал такую ситуацию абсолютно нормальной.
- Когда играется тендер на крупную сумму, прокуратура и СБУ всегда проводят проверку и сообщают распорядителю средств о результатах. Иногда их замечания принимаются, иногда нет. Силовики часто имеют информацию, которой не обладает тендерный комитет. Это нормальный рабочий процесс, не нужно делать из него сенсацию, - сказал Лях.
Мэр также выразил надежду, что кто-то из остальных участников тендера все же будет объявлен победителем. Ведь если торги придется играть повторно, об озеленении парка нынешней осенью можно будет забыть.
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Комментарии к статье «Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске»
Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 19 сентября, традиционно касалась вопросов городского хозяйства. Кроме того, градоначальник заявил, что присоединится ко Дню без автомобиля, который пройдет 22 числа, и придет на работу пешком.