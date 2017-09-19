 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск узнаваемый

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Светлана Вьюниченко
19 сентября 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 19 сентября, традиционно касалась вопросов городского хозяйства. Кроме того, градоначальник заявил, что присоединится ко Дню без автомобиля, который пройдет 22 числа, и придет на работу пешком.

От чего зависит очередность ремонта дорог

Ремонт дороги, ведущей с железнодорожного вокзала на Славкурорт, обещают начать со дня на день. Очередная задержка, как объяснил городской голова, была вызвана поломкой фрезы у подрядчиков. 

- Но теперь все оборудование работает, и 19 числа должна начаться переброска техники. Надеемся, что больше проволочек не будет, - сказал мэр.

По его словам, ремонтные работы могут вестись даже при легком морозе. Главное, чтобы температура асфальто-бетонной смеси соответствовала нормам и была около 80оС.

В теме ремонта дорог журналистов также заинтересовало, почему ремонт тротуаров начался с ул. Торговой (Фрунзе), где ситуация далеко не самая кричащая. Отвечая на вопрос, мэр объяснил, что строгого порядка выполнения дорожного ремонта не существует.

- Когда мы заключаем договор, то оговариваем лишь улицы и участки, которые необходимо сделать. В каком порядке подрядчик будет вести работы - нас не касается. Главное - получить конечный результат. Думаю, что очередность зависит от наличия техники. Подрядных организаций не так много, у каждой из них несколько объектов. Освободилась, например, фреза, которая нужна на Торговой, - начали делать Торговую, - высказал свою точку зрения Вадим Лях.

Он также признался, что имел опасения по поводу ремонта тротуаров. На данном этапе они развеялись. 

Кто тормозит ремонты в больницах и школах

Ситуация с ремонтом здания железнодорожной больницы также сдвинулась с мертвой точки. Городу с трудом удалось распрощаться с подрядчиком, который не смог выполнить обещанные работы. По словам мэра, уровень фирмы из Северодонецка, ставшей победителем «Прозоро» - мелкие ремонты в квартирах. Осилить перестройку большого здания они не смогли. 

- Своих рабочих из Луганской области они везти, конечно, не стали. Но и тут отыскать нормальных субподрядчиков им не удалось. Наверное, предлагали условия, которые никого из хороших мастеров не устраивали. Даже постоянное присутствие на объекте городского руководства ни к чему не приводило. 

В итоге наша работа свелась к тому, чтобы без суда забрать у них подряд. Мы даже находили им нормальных субподрядчиков, которые работали на другой части здания и уже все закончили. Но результата не было, - обрисовал печальную картину Вадим Лях. 

На данном этапе работы начаты другой подрядной организацией. Руководство Славянска надеется, что в этот раз прокола не произойдет.    

Сложностей с ремонтом хирургического отделения городской клинической больницы мэр не предвидит. По его сведениям, тот факт, что здания является памятником архитектуры, на ведение работ особо не повлияет. 

- Там в основном запланированы внутренние работы. Из внешних - только замена крыши. Но менять ее будут на такую же шиферную, чтобы не нарушать целостную картину. Стены решено не трогать - там толщина полметра и утепление не требуется, - рассказал городской голова. 

А вот в опорной ООШ №13 не останется «даже 5 см, не затронутых новым ремонтом». Здесь ремонтные работы тормозит не подрядчик, а проектировщик. 

- Проектные работы выполняет «Харьковпроект». Мы ведем с ними еженедельные дискуссии за круглым столом, Но к компромиссу часто так и не приходим. Могут дать нам проект на новую кровлю без демонтажа старой или в суперсовременной системе оставить чугунные батареи, - пожаловался мэр.

Поменять проектировщика, по его словам, город не может. Харьковчане выиграли тендер и номинально условия договора выполняют. 

Что касается еще одного общежития для переселенцев на ул. Кольцевой, 2А, на его ремонт выделен грант международных доноров, превышающий 50 млн. грн.  Работы по реконструкции здания пока не начались. «Сейчас определяемся», - неопределенно прокомментировал Вадим Лях. 

Замечания прокуратуры - нормальный рабочий процесс

Информацию о том, что прокуратура предотвратила неэффективное использование в Славянске бюджетных средств в размере 17 млн грн, мэр назвал «броским заголовком». Речь идет о тендере на озеленение парка «Шелковичный», который проводил областной департамент экологии и природных ресурсов. Участие в торгах приняли 6 претендентов. Участник, указавший наименьшую стоимость, заинтересовал прокуратуру. Проведенная проверка показала, что у победителя аукциона отсутствует документальное подтверждение опыта исполнения аналогичных договоров, необходимое количество специалистов в данной области и соответствующей материально-технической базы. В итоге предложение данного участника торгов было отвергнуто. Мэр назвал такую ситуацию абсолютно нормальной.

- Когда играется тендер на крупную сумму, прокуратура и СБУ всегда проводят проверку и сообщают распорядителю средств о результатах. Иногда их замечания принимаются, иногда нет. Силовики часто имеют информацию, которой не обладает тендерный комитет. Это нормальный рабочий процесс, не нужно делать из него сенсацию, - сказал Лях.

Мэр также выразил надежду, что кто-то из остальных участников тендера все же будет объявлен победителем. Ведь если торги придется играть повторно, об озеленении парка нынешней осенью можно будет забыть.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 сентября 2017

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Славянск узнаваемый

18 сентября 2017

Славянцы отметили День нашего двора

15 сентября 2017

Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»

Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

Гороо прогнозирует проблемы с кадрами

14 сентября 2017

В области - новый руководитель Нацполиции

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"

Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

Перестановка слагаемых

Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора

Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье

13 сентября 2017

Горгаз переживает по поводу счетчиков

В Славянске появится программа строительства пандусов

Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением

На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта

На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты

Праздник в иллюстрациях

«Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города

В Славянске ищут источник зловония

Учиться по-новому: пять шагов реформы образования

Лига чемпионов: пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования

Также в разделе

Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

— 15 сентября 2017 —

Проект решения о передаче старинного здания «Дзевульский и Лянге» на улице Вокзальной (Свердлова) в безвозмездное пользование общественной организации «Развитие инициатив», вынесенный на заседании депутатской комиссии 8 сентября, вызвал продолжительную дискуссию.

Читать далее ⇒

Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

— 15 сентября 2017 —

Славянцы наверняка заметили, что приезжающие в город цирки, луна-парки и зоопарки постоянно меняют места своей дислокации. Причину такой миграции попытались выяснить журналисты «ТВ плюс». Оказалась, что она лежит на поверхности.

Читать далее ⇒

Гороо прогнозирует проблемы с кадрами

— 15 сентября 2017 —

В славянском гороо уже стартовал процесс подготовки к реформированию средней школы. По словам замначальника отдела образования Марины Хохловой, начался он с курсов для учителей, которые в следующем году возьмут 1 классы. Постепенно такую учебу пройдут все педагоги.

Читать далее ⇒

Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

— 14 сентября 2017 —

Известие о том, что с 1 января 2018 года в Украине вводятся европейские нормы обращения с твердыми бытовыми отходами, для Славянска не должно быть «громом с ясного неба», ведь определенный опыт в этой сфере город уже имеет.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске»

Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 19 сентября, традиционно касалась вопросов городского хозяйства. Кроме того, градоначальник заявил, что присоединится ко Дню без автомобиля, который пройдет 22 числа, и придет на работу пешком.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Славянцы отметили День нашего двора

Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»

Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Перестановка слагаемых

Дедовщина

Метод Станиславского

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Лига чемпионов: пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 сентября 2017

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Славянск узнаваемый

18 сентября 2017

Славянцы отметили День нашего двора

15 сентября 2017

Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места

Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»

Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять

Гороо прогнозирует проблемы с кадрами

14 сентября 2017

В области - новый руководитель Нацполиции

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"

Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

Перестановка слагаемых

Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора

Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье

13 сентября 2017

Горгаз переживает по поводу счетчиков

В Славянске появится программа строительства пандусов

Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением

На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта

На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты

Праздник в иллюстрациях

«Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города

В Славянске ищут источник зловония

Учиться по-новому: пять шагов реформы образования

Лига чемпионов: пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top