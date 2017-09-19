Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Пожалуй, ни одна городская проблема не муссируется в этом году столь активно, как ремонт дорог. По частоте обсуждений на официальных заседаниях в исполкоме, публикаций в СМИ и социальных сетях она уверенно держит пальму первенства. Происходит это во многом благодаря общественным активистам, которые уделяют данному вопросу чрезвычайно пристальное внимание.

УЛОЖЕННЫЙ В ЛУЖИ АСФАЛЬТ ПЕРЕСТЕЛИЛИ

В очередной раз тема прозвучала на заседании депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 13 сентября. Поводом стало обращение Михаила Нечипоренко: он оказался свидетелем того, как в ходе капитального ремонта улицы Васильевской (Октябрьской Революции) подрядная фирма укладывала асфальтобетон на проезжую часть, не просохшую после дождя. Увидев такое дело, активист сразу же предал его огласке.

Комментируя случившееся, и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что упомянутые работы компания «Славдорстрой» выполняла 23 августа. «До обеда прошел небольшой дождь, и подрядчик при укладке нижнего слоя уложил часть асфальта в воду, не убрав ее. Ну, так отнесся», - рассказала она.

После инцидента работы были приостановлены, а руководство компании, которому указали на нарушение, согласилось переделать бракованный участок бесплатно. «4 сентября подрядная организация «Славдорстрой» вырезала этот кусок асфальта и уложила новый нижний слой, как положено», - рассказала Ольга Заруба, уточнив, что на тот момент работы оплачены еще не были.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ - НА КОНТРОЛЕ

Присутствовавший на заседании комиссии Михаил Нечипоренко выступил с предложением выработать механизм контроля текущего ремонта. По его мнению, следует документировать объемы выполненных работ с привязкой к местности, сопровождая их описанием состояния проезжей части. Он считает, что это необходимо для последующего анализа причин разрушений, которые рано или поздно произойдут.

На это директор КП «Водопонижение» Сулейман Фаразалыев сообщил, что предприятие уже составляет такие карты, но только используются они сугубо для служебных целей. Документы подписывают начальник участка и представитель фирмы-подрядчика.

Озвученной информацией активист остался доволен.

ДОРОГИ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С БОРДЮРАМИ

В ходе обсуждения особенностей дорожно-ремонтных работ председатель комиссии Анатолий Олексюк обратил внимание, что нынешняя политика городского руководства в отношении дорог сводится к тому, чтобы не просто перестилать асфальт, но и менять бордюры. Так ремонтировали улицы Почтовую (Розы Люксембург), Шнурковскую (1 Мая), сейчас таким же образом делают Ясную. Хотя это и влечет немалые расходы: по словам секретаря горсовета Жана Кима, стоимость бордюрного камня в общей смете дорожного ремонта занимает порядка 30%. «У нас выбор такой — либо сделать пять дорог с бордюрным камнем, либо 8-9 дорог без него», - объяснил он.

КТО ДОЛЖЕН ЧИНИТЬ ДОРОГУ ПОСЛЕ РАСКОПОК

Присутствующие на заседании интересовались, будет ли отремонтирован асфальт на улице Банковской (Юных Коммунаров), в районе «кольца» на САТУ и перекрестке Банковской и Васильевской, где он был поврежден подрядной организацией «Специнжинирингпостач» в процессе замены водопроводных коммуникаций и находится в таком виде уже полгода.

Как выяснилось, по договору подрядчики должны были восстановить асфальт с привлечением специализированной дорожно-ремонтной фирмы. Однако, как объяснил секретарь горсовета Жан Ким, оказалось это не так-то просто, поскольку ни одно из дорожных предприятий не хочет браться за столь незначительный объем работы. Тем не менее, переговоры по данному вопросу продолжаются.

В свою очередь, депутат горсовета Виктор Винниченко призвал вернуться к вопросу создания при КП «Водопонижение» дорожно-ремонтного участка. По его мнению, наличие специализированной структуры позволило бы решать подобные вопросы гораздо оперативнее.