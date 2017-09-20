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Фотофакт

Славянск узнаваемый

На Почтовой заменят дорожное ограждение

Антон Скворцов
20 сентября 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вид забора вдоль обновленной дороги оставляет желать лучшего.

Городского голову Вадима Ляха не устраивает внешний вид ограждения, которое стоит вдоль дома №12 на отремонтированной улице Почтовой (Розы Люксембург), напротив музыкальной школы.

На аппаратном совещании 19 сентября мэр поинтересовался, какие усилия предпринимаются для того, чтобы избавить улицу от неприглядного объекта. 

И. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что ограждение в свое время было установлено жилищно-строительным кооперативом дома №12, причем без разрешения. Поскольку конструкция располагается на землях городского совета, кооперативу было направлено предписание ее убрать. Однако, по словам Ольги Зарубы, руководство ЖСК не только отказывается демонтировать забор, но и не дает такой возможности коммунальникам. Оппоненты мотивируют это тем, что ограждение служит препятствием для заезда автомобилей на тротуар. Однако, уверяет глава УЖКХ, после замены бордюров автомобилисты и без того оказались лишены такой возможности. 

Решение проблемы мэр нашел в следующем: он поручил управлению рассмотреть возможность изыскать финансы на изготовление другого забора, по образцу тех, которые были установлены на улицах Батюка и Лозановича. Надо полагать, что препятствовать замене старого ограждения новым ЖКС не станет.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За активное участие в культурной жизни Славянска и помощь в праздновании Дня города Вадим Лях наградил почетными грамотами Славянского горсовета модератора молодежного центра «Happy hub» Оксану Болотову и директора ночного клуба «Голливуд» Ярослава Зубашева. 
  • За прошедшую неделю силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» были устранены 52 порыва и утечки на водопроводных сетях, а также 35 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города продолжает уменьшаться и в отчетном периоде составил 26,1 тыс. кубометров. От КП «Компания «Вода Донбасса» Славянск получал 21,3 тыс. «кубов», с фильтровальной станции — 4,8 тысячи.

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Комментарии к статье «На Почтовой заменят дорожное ограждение»

Городского голову Вадима Ляха не устраивает внешний вид ограждения, которое стоит вдоль дома №12 на отремонтированной улице Почтовой (Розы Люксембург), напротив музыкальной школы.

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