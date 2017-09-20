|20 сентября 2017
|Просмотров: 73
|
Городского голову Вадима Ляха не устраивает внешний вид ограждения, которое стоит вдоль дома №12 на отремонтированной улице Почтовой (Розы Люксембург), напротив музыкальной школы.
На аппаратном совещании 19 сентября мэр поинтересовался, какие усилия предпринимаются для того, чтобы избавить улицу от неприглядного объекта.
И. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что ограждение в свое время было установлено жилищно-строительным кооперативом дома №12, причем без разрешения. Поскольку конструкция располагается на землях городского совета, кооперативу было направлено предписание ее убрать. Однако, по словам Ольги Зарубы, руководство ЖСК не только отказывается демонтировать забор, но и не дает такой возможности коммунальникам. Оппоненты мотивируют это тем, что ограждение служит препятствием для заезда автомобилей на тротуар. Однако, уверяет глава УЖКХ, после замены бордюров автомобилисты и без того оказались лишены такой возможности.
Решение проблемы мэр нашел в следующем: он поручил управлению рассмотреть возможность изыскать финансы на изготовление другого забора, по образцу тех, которые были установлены на улицах Батюка и Лозановича. Надо полагать, что препятствовать замене старого ограждения новым ЖКС не станет.
20 сентября 2017
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
— 20 сентября 2017 —
Вадим Лях поручил инспекции по благоустройству заняться магазином «Буржуй», который находится в районе дома №34 на улице Свободы.
— 19 сентября 2017 —
Пожалуй, ни одна городская проблема не муссируется в этом году столь активно, как ремонт дорог. По частоте обсуждений на официальных заседаниях в исполкоме, публикаций в СМИ и социальных сетях она уверенно держит пальму первенства. Происходит это во многом благодаря общественным активистам, которые уделяют данному вопросу чрезвычайно пристальное внимание.
— 19 сентября 2017 —
Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 19 сентября, традиционно касалась вопросов городского хозяйства. Кроме того, градоначальник заявил, что присоединится ко Дню без автомобиля, который пройдет 22 числа, и придет на работу пешком.
— 15 сентября 2017 —
Проект решения о передаче старинного здания «Дзевульский и Лянге» на улице Вокзальной (Свердлова) в безвозмездное пользование общественной организации «Развитие инициатив», вынесенный на заседании депутатской комиссии 8 сентября, вызвал продолжительную дискуссию.
Приветствую, гость! Вход
20 сентября 2017
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На Почтовой заменят дорожное ограждение»
Городского голову Вадима Ляха не устраивает внешний вид ограждения, которое стоит вдоль дома №12 на отремонтированной улице Почтовой (Розы Люксембург), напротив музыкальной школы.