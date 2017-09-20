На Почтовой заменят дорожное ограждение

На аппаратном совещании 19 сентября мэр поинтересовался, какие усилия предпринимаются для того, чтобы избавить улицу от неприглядного объекта.

И. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что ограждение в свое время было установлено жилищно-строительным кооперативом дома №12, причем без разрешения. Поскольку конструкция располагается на землях городского совета, кооперативу было направлено предписание ее убрать. Однако, по словам Ольги Зарубы, руководство ЖСК не только отказывается демонтировать забор, но и не дает такой возможности коммунальникам. Оппоненты мотивируют это тем, что ограждение служит препятствием для заезда автомобилей на тротуар. Однако, уверяет глава УЖКХ, после замены бордюров автомобилисты и без того оказались лишены такой возможности.

Решение проблемы мэр нашел в следующем: он поручил управлению рассмотреть возможность изыскать финансы на изготовление другого забора, по образцу тех, которые были установлены на улицах Батюка и Лозановича. Надо полагать, что препятствовать замене старого ограждения новым ЖКС не станет.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ