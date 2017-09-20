Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

Городского голову не устраивает состояние прилегающей территории. По словам Ляха, владелец торговой точки уже не раз обещал навести порядок возле магазина, но до сих пор так ничего и не сделал. «Если до 1 октября там не будет заборчиков, ФЭМа и зеленые насаждения не будут приведены в порядок, благоустройством этой территории займусь я. Но ни один клиент после этого в магазин не попадет», - пригрозил градоначальник.

Кроме того, отделу экологии поручено выяснить, куда исчезли четыре тополя, которые росли возле означенного магазина.