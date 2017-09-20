|20 сентября 2017
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Вадим Лях поручил инспекции по благоустройству заняться магазином «Буржуй», который находится в районе дома №34 на улице Свободы.
Городского голову не устраивает состояние прилегающей территории. По словам Ляха, владелец торговой точки уже не раз обещал навести порядок возле магазина, но до сих пор так ничего и не сделал. «Если до 1 октября там не будет заборчиков, ФЭМа и зеленые насаждения не будут приведены в порядок, благоустройством этой территории займусь я. Но ни один клиент после этого в магазин не попадет», - пригрозил градоначальник.
Кроме того, отделу экологии поручено выяснить, куда исчезли четыре тополя, которые росли возле означенного магазина.
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Городского голову Вадима Ляха не устраивает внешний вид ограждения, которое стоит вдоль дома №12 на отремонтированной улице Почтовой (Розы Люксембург), напротив музыкальной школы.
— 19 сентября 2017 —
Пожалуй, ни одна городская проблема не муссируется в этом году столь активно, как ремонт дорог. По частоте обсуждений на официальных заседаниях в исполкоме, публикаций в СМИ и социальных сетях она уверенно держит пальму первенства. Происходит это во многом благодаря общественным активистам, которые уделяют данному вопросу чрезвычайно пристальное внимание.
— 19 сентября 2017 —
Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, которая состоялась 19 сентября, традиционно касалась вопросов городского хозяйства. Кроме того, градоначальник заявил, что присоединится ко Дню без автомобиля, который пройдет 22 числа, и придет на работу пешком.
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• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
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Комментарии к статье «Мэр поручил разобраться с «Буржуем»»
Вадим Лях поручил инспекции по благоустройству заняться магазином «Буржуй», который находится в районе дома №34 на улице Свободы.