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Фотофакт

Славянск узнаваемый

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Светлана Вьюниченко
20 сентября 2017 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В начале сентября Центральная геофизическая лаборатория Украины в очередной раз составила список самых экологически неблагополучных городов страны. В этом антирейтинге Славянск оказался на четвертом месте, Краматорск - на пятом.

За единицу измерения был взят комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА). Этот показатель учитывает уровень заражения воздуха отдельно взятой примесью, а также класс опасности загрязняющего вещества.

Выделяют четыре степени загрязнения в зависимости от значения КИЗА: безопасный - до 5, повышенный - 5-7, высокий - 8-13, очень высокий - выше 13.

В итоге получилось, что славянцы дышат формальдегидом - согласно исследованиям, его уровень (10,2) превышает норму в 3,7 раза. Интересно, что такой промышленный гигант, как Мариуполь, оказался лишь на 11 месте. 

При этом формальдегид является «побочным» продуктом промышленного производства. И в Славянске, где промышленность плавно сошла на нет, взяться ему, по большому счету, неоткуда. 

Столичные экологи показатели не комментируют, центральная пресса объясняет их по-разному. Некоторые считают, что загрязнение является результатом боевых действий, некоторые ссылаются на то, что прифронтовой курорт окружен «более, чем 30 промышленными заводами».

Главный эколог Славянска Лариса Соловей объясняет явно завышенные показатели сломанными самописцами. По ее словам, недостоверные сведения подаются в Госгеометцентр на протяжении многих лет.

- Они об этой ситуации знают, но все равно выставляют неверные данные. Самописцам более 60 лет, они давно устарели и морально, и физически. Застыли на тех данных, которые были в Славянске, когда работал и Химпром, и содовый завод, и все остальные промышленные гиганты. Теперь эти данные - своеобразная константа, которая постоянно выводит Славянск в пятерку самых грязных городов, - объясняет начальник отдела экологии.

По словам Ларисы Соловей, город производит собственные замеры. Но они для Центральной геофизической лаборатории не являются достоверным показателем. Ведь их самописцы «выстукивают другое».

- Сначала мы пытались повлиять на ситуацию, расстраивались, потом просто махнули рукой. Мы знаем, что нормы по формальдегиду не только не завышены, но даже меньше средних в два раза. Так что город может спать спокойно, - говорит эколог.

Для сомневающихся Лариса Соловей приводит такой пример. Славянский показатель КИЗА не меняется много лет, все время оставаясь 10,2. А Славянск постоянно выходит на 4-е место. 

- Так не бывает, рейтинг все время меняется. Даже просто от того, что ветер в другую сторону дует. Но мы - как застыли, - объясняет начальник отдела. 

Лариса Соловей соглашается с тем, что формальдегид - очень опасное соединение. Он негативно отражается на работе центральной нервной системы и поражает соединительные ткани организма. Но славянцам эти проблемы не угрожают. Воздух в городе чистый.

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Комментарии к статье «Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг»

В начале сентября Центральная геофизическая лаборатория Украины в очередной раз составила список самых экологически неблагополучных городов страны. В этом антирейтинге Славянск оказался на четвертом месте, Краматорск - на пятом.

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