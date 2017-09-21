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Фотофакт

Славянск узнаваемый

Какие еще дороги залатают в этом году

Антон Скворцов
21 сентября 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сессия горсовета выделила дополнительные средства на текущий ремонт дорог. 

До конца нынешнего года должны быть отремонтированы улицы Шнурковская (1 Мая), Колонтаевская, Лисичанская, Вольная, Героев Крут (б. Пасова), Изюмская, Армейская (Красноармейская), Героев Труда, Парковая и Одесская. Сумма финансирования составит 600 тысяч гривен.

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Комментарии к статье «Какие еще дороги залатают в этом году»

Сессия горсовета выделила дополнительные средства на текущий ремонт дорог. 

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Славянск узнаваемый

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