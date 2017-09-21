|21 сентября 2017
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Сессия горсовета выделила дополнительные средства на текущий ремонт дорог.
До конца нынешнего года должны быть отремонтированы улицы Шнурковская (1 Мая), Колонтаевская, Лисичанская, Вольная, Героев Крут (б. Пасова), Изюмская, Армейская (Красноармейская), Героев Труда, Парковая и Одесская. Сумма финансирования составит 600 тысяч гривен.
21 сентября 2017
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— 20 сентября 2017 —
В начале сентября Центральная геофизическая лаборатория Украины в очередной раз составила список самых экологически неблагополучных городов страны. В этом антирейтинге Славянск оказался на четвертом месте, Краматорск - на пятом.
— 20 сентября 2017 —
Вадим Лях поручил инспекции по благоустройству заняться магазином «Буржуй», который находится в районе дома №34 на улице Свободы.
— 20 сентября 2017 —
Городского голову Вадима Ляха не устраивает внешний вид ограждения, которое стоит вдоль дома №12 на отремонтированной улице Почтовой (Розы Люксембург), напротив музыкальной школы.
— 19 сентября 2017 —
Пожалуй, ни одна городская проблема не муссируется в этом году столь активно, как ремонт дорог. По частоте обсуждений на официальных заседаниях в исполкоме, публикаций в СМИ и социальных сетях она уверенно держит пальму первенства. Происходит это во многом благодаря общественным активистам, которые уделяют данному вопросу чрезвычайно пристальное внимание.
Приветствую, гость! Вход
21 сентября 2017
• Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
• Какие еще дороги залатают в этом году
• И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу
• В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»
• Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»
• В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко
20 сентября 2017
• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
• Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
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Сессия горсовета выделила дополнительные средства на текущий ремонт дорог.