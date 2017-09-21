Какие еще дороги залатают в этом году

— 19 сентября 2017 —

Пожалуй, ни одна городская проблема не муссируется в этом году столь активно, как ремонт дорог. По частоте обсуждений на официальных заседаниях в исполкоме, публикаций в СМИ и социальных сетях она уверенно держит пальму первенства. Происходит это во многом благодаря общественным активистам, которые уделяют данному вопросу чрезвычайно пристальное внимание.

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