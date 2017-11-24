«Ямы по пояс»: когда сделают улицу Железнодорожную

Сессия приняла депутатский запрос Виктора Винниченко (на фото), который не первый год настаивает на необходимости ремонта проезжей части и восстановления наружного освещения на улице Железнодорожной (Жукова) в одноименном микрорайоне.

По его словам, просьбы об этом он озвучивал неоднократно, однако никаких действий до сего момента исполнительными органами власти не предпринято. Между тем, на указанной улице находятся три учебных заведения — школа, многопрофильный лицей и железнодорожный техникум. «Там тротуара, чтоб вы знали, нет. Все дети идут прямо по дороге. Справа, слева идут, вечером, днем, утром. Не дай Бог, что-то случится, виновных в любом случае найдут, потому что там ямы по пояс», - поделился своими опасениями депутат.

В свою очередь, Вадим Лях сообщил, что работы по освещению будет выполняться за счет областного бюджета. Причем финансирование уже выделено и подрядчик определен. Между тем, проект потребовал внесения корректировок в некоторые технические решения.

При этом он отметил, что улица Железнодорожная была включена в проект по освещению еще в 2016 году, однако дело до нее дошло только сейчас. «Тендеры как у нас играются — это проблема не новая, так у нас система работает», - посетовал он, при этом, однако, выразив надежду, что и освещение, и ремонт дороги будут сделаны до конца нынешнего года.