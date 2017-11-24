Прокуратура требует временно закрыть славянские ООШ №16 и №20

Славянская прокуратура требует приостановить учебный процесс в двух школах Славянска и одной школе Святогорска до тех пор, пока не будут устранены нарушения в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности.

Для этого Славянская местная прокуратура обратилась в Донецкий окружной административный суд с иском о признании незаконной бездеятельности учебных заведений и городских администраций.

О нарушениях в прокуратуре узнали после внеплановых проверок этих школ.

«Среди самых распространенных нарушений: необорудование зданий системами пожарной сигнализации, нерабочее состояние внутренних противопожарных водопроводов и пожарных кранов, горючие основания под скрытыми проводами, электророзетками и выключателями, отсутствие освещения путей эвакуации, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, инструкций по пожарной безопасности, а также наличие решеток на окнах и двери с открыванием не в направлении выхода, что препятствует свободной эвакуации людей во время опасности», - говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

В ведомстве не уточняют, о каких именно школах идет речь. Об этом рассказал начальник Славянского гороо Игорь Рублевский.

- В Славянске это касается школ №16 и №20. В Святогорске - общеобразовательной школы. Но на данный момент (вторая половина дня 1 ноября - прим. ред.) мы получили документы лишь на святогорскую школу, - говорит чиновник.

Напомним, что ранее в прессе звучали заявления об отсутствии системы пожарной безопасности в отремонтированной опорной школе поселка Былбасовка.