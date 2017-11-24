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Фотофакт

Время собирать листья

Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро

Павел Коротенко
1 ноября 2017 Просмотров: 601 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Как предлагают разработчики, в наблюдательный совет коммунального предприятии должны входить 7 человек: одного рекомендует мэр, одного – общественность, остальных – каждая депутатская фракция городского совета.

На текущей неделе состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной для разработки Положения о наблюдательных советах при коммунальных предприятиях города. Окончательный текст документа требует тщательной проработки.

Подводные камни проекта

Как объявил председатель рабочей группы Дмитрий Диденко, на сегодня в Славянске есть два проекта Положения о наблюдательных советах: один подали депутаты из фракции «Самопомощь», второй разработали специалисты УЖКХ. На заседании нужно было выработать единую редакцию, которая охватывала бы все аспекты деятельности органа и учитывала ошибки других городов. Из обсуждения стало известно, что в разных городах создание наблюдательных советов дало различные результаты – от позитивной динамики, до откровенного конфликта.

Возможные причины таких конфликтов назвал присутствовавший на заседании директор горводоканала Андрей Кийко. Поддерживая в целом проект, он отметил в нем несколько «слабых» мест. Во-первых, свободный допуск в режимные производственные помещения, как это предлагается, позволить он не может – без соответствующего обучения и получения членами наблюдательного совета разрешительных документов. Критично оценил он и норму о внеочередном приеме представителей совета. Кроме того, обязанность согласовывать все свои решения с наблюдательным советом, по мнению Андрей Кийко, отрицательно скажется на оперативности управления предприятием. Но больше всего, как можно было понять, директор водоканала опасается дублирования его обязанностей руководителя с полномочиями наблюдательного совета. Тем более, что конечную ответственность в случае неправильного решения несет директор, а не наблюдатели. 

Нужно отметить, что мнение Андрея Кийко выслушали особенно внимательно - в свете того, что именно на этом предприятии, как самом проблемном, будут «обкатывать» модель наблюдательного совета.

Нет ответственности – нет зарплаты

Довольно много времени уделили участники заседания вопросу о том, должны ли члены наблюдательного совета получать за свою работу зарплату из горбюджета или фондов предприятия. Оба варианта Положения такую норму отрицают, предполагая, что в создаваемых контрольно-рекомендательных органах люди будут работать на общественных началах. При этом подчеркивается, что они должны быть отменными профессионалами, ибо в ином случае наблюдательный совет станет для предприятия не подспорьем, а препятствием. Согласятся ли профессионалы работать бесплатно – никто из присутствующих с уверенностью сказать не смог.

Более того, отдельные участники заседания усомнились, что таких квалифицированных альтруистов наберется даже на один наблюдательный совет, не говоря уже о нескольких органах. Общим знаменателем дискуссии стало согласие с тем, что разрабатываемое Положение нельзя бездумно подгонять под требование закона. Оно должно быть максимально адаптировано к местным реалиям – иначе коммунальную сферу города может постичь коллапс. Обсуждение темы решено продолжить на следующих заседаниях группы. Окончательный срок завершения этой работы пока не озвучивается.

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Комментарии к статье «Первый наблюдательный совет появится при «Славгорводоканале». Но нескоро»

На текущей неделе состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной для разработки Положения о наблюдательных советах при коммунальных предприятиях города. Окончательный текст документа требует тщательной проработки.

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