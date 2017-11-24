«Славгорводоканалу» дали миллион, чтобы заплатить «Воде Донбасса»

|8 ноября 2017
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Депутатам Славянского горсовета 8 ноября пришлось собираться на внеочередную сессию. В этот раз экстренное заседание провели с целью решения проблемы, которая возникла у «Славгорводоканала» с поставщиком воды. Дело в том, что в минувшую пятницу, 3 ноября, областные коммунальное предприятие «Вода Донбасса» вновь ограничило объем водоснабжения города на 15%. Данная мера была предпринята в связи с задолженностью водоканала за покупную воду.
Как сообщил гендиректор «Славгорводоканала» Андрей Кийко, суммарный размер долга, с учетом пени и штрафов, превышает 51 миллион гривен. При этом он подчеркнул, что подача воды была уменьшена не только Славянску, но и другим городам, у которых также имеется существенная задолженность перед «Водой Донбасса».
Как обычно в подобных ситуациях, ухудшение водоснабжения коснулось центральных районов города. Там давление в сети снизилось до 1,3 атмосферы, а в часы наибольшего водоразбора падало ниже одной атмосферы. В результате вода перестала поступать выше третьего этажа. Кроме того, возникла угроза срыва обеспечения водой котельных, которые обеспечивают теплом центральную часть города.
Помимо этого, по решению суда были арестованы счета «Славгорводоканала». В итоге предприятие потеряло возможность приобрести топливо и направить на линию бригады аварийно-восстановительных работ.
Городской голова Вадим Лях сообщил, что на встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации и представителем «Воды Донбасса» 7 ноября была достигнута договоренность о восстановлении водоснабжения в прежнем объеме, что и было сделано утром того же дня. Но с условием, что город погасит часть долга.
На выплату задолженности городской совет решил выделить из бюджета 1 млн гривен. Средства предоставлены «Славгорводоканалу» в качестве финансовой помощи.
Депутат Олег Костин заметил, что долги водоканала перед «Водой Донбасса» растут, словно снежный ком. Так, по его сведениям, по состоянию на 1 августа 2015 года его размер составлял 23 миллиона, а к настоящему времени увеличился более, чем вдвое. Иными словами, задолженность ежемесячно растет на миллион гривен. «Если на следующий год бюджет формировать, нам нужно минимум двенадцать миллионов заложить, чтобы постоянно компенсировать эту разницу», - сделал вывод депутат.
Комментируя сказанное, Андрей Кийко объяснил, что указанная разница является следствием потерь, избавиться от которых до сих пор не удается. «К сожалению, за них приходится платить», - подчеркнул он.
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Комментарии к статье ««Славгорводоканалу» дали миллион, чтобы заплатить «Воде Донбасса»»
Депутатам Славянского горсовета 8 ноября пришлось собираться на внеочередную сессию. В этот раз экстренное заседание провели с целью решения проблемы, которая возникла у «Славгорводоканала» с поставщиком воды. Дело в том, что в минувшую пятницу, 3 ноября, областные коммунальное предприятие «Вода Донбасса» вновь ограничило объем водоснабжения города на 15%. Данная мера была предпринята в связи с задолженностью водоканала за покупную воду.