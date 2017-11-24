В Славянске может появиться бюджет участия

В следующем году в Славянске может быть внедрен новый механизм расходования средств городской казны — так называемый бюджет участия, который позволяет влиять на этот процесс каждому жителю города.

Что такое бюджет участия и зачем он нужен — этим вопросам был посвящен семинар, который состоялся 6 ноября в центральной библиотеке в рамках украино-немецкого проекта «Киевский диалог». На встречу с заинтересованной общественностью, депутатами горсовета и работниками исполкома были приглашены секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук и глава общественной организации «Центр гражданских инициатив» Виталий Загайный.

Оксана Савчук рассказала, что в Ивано-Франковске существуют три формы взаимодействия властей и горожан, в которых участвуют бюджетные деньги. Первая — это конкурс мини-проектов, который проводится в областном центре уже много лет. (Заметим, что такой же конкурс существует и в Славянске, причем принципиальных отличий между ними, насколько удалось понять, нет.) А вот две другие, одной из них как раз и является бюджет участия, для нашего города новы.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

В общих чертах, бюджет участия — это тот же конкурс мини-проектов. Его цель - решение социальных проблем жителей города: благоустройство территорий, энергосбережение, приобретение мебели либо музыкальных инструментов для учреждений образования, костюмов для творческих коллективов и многое другое.

Принципиальных отличий два. Во-первых, в определении победителей не участвует специальная конкурсная комиссия. Авторы лучших идей определяются исключительно по результатам голосования, в котором участвуют остальные жители города. Таким образом, для достижения положительного результата авторам проекта необходимо не только оформить свою идею, но и убедить окружающих в том, что именно она достойна воплощения в жизнь.

Во-вторых, проекты оплачиваются исключительно из местного бюджета, авторы в софинансировании не участвуют. По мнению депутата Славянского горсовета, местного координатора проекта «Киевский диалог» Ольги Алтуниной, этот момент является положительным и весомым стимулом для вовлечения в процесс как можно большего количества горожан. Ведь не секрет, что в условиях нынешней нелегкой жизни для многих из тех, кто мог бы стать потенциальным участником конкурса мини-проектов, именно поиск свободных средств является непреодолимой проблемой.

Оксана Савчук рассказала, что бюджет участия существует во многих городах Украины. В Ивано-Франковске он был внедрен не так давно — два года назад. В этом году на реализацию проектов в его рамках было выделено 500 тысяч гривен из расчета по 49 тысяч на один проект. Цифры приведены исключительно для примера — сколько денег дать на эти цели, каждый городской совет решает самостоятельно.

По словам Оксаны Савчук, основная цель бюджета участия — выстроить качественно новые отношения между местной властью и жителями города. Горожане не должны думать, что городская администрация живет в какой-то отдельной реальности. «Городской совет должен показать, что он за людей, что все в их руках, и что именно они меняют свой город», - подчеркнула Оксана Савчук.

Ольга Алтунина является одним из инициаторов внедрения бюджета участия в Славянске. По ее словам, принципиальное согласие в данном вопросе с городским головой уже достигнуто. Для воплощения инициативы необходимо разработать и утвердить проект соответствующего положения, а также предусмотреть финансирование в городском бюджете. По всей видимости, новшество начнет претворяться в жизнь уже в следующем году.

ЗАЧЕМ ДЕПУТАТАМ ДЕНЬГИ

Третья форма работы, которая существует в Ивано-Франковском горсовете, - депутатский фонд. Каждому местному избраннику предоставляется определенная сумма средств из городского бюджета для решения проблем, с которыми к нему обращаются избиратели. Размер депутатского фонда горсовет, опять же, определяет самостоятельно. Так, каждому депутату в Ивано-Франковске на эти цели дается 70 тысяч.

В свою очередь, подобный механизм Ольга Алтунина считает неприемлемым. По ее мнению, средства могут быть использованы тем или иным депутатом в неблаговидных целях, чтобы «простимулировать» избирателей проголосовать за него на очередных выборах.