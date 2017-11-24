В Славянске может появиться бюджет участия

|8 ноября 2017
|Просмотров: 471
|
В следующем году в Славянске может быть внедрен новый механизм расходования средств городской казны — так называемый бюджет участия, который позволяет влиять на этот процесс каждому жителю города.
Что такое бюджет участия и зачем он нужен — этим вопросам был посвящен семинар, который состоялся 6 ноября в центральной библиотеке в рамках украино-немецкого проекта «Киевский диалог». На встречу с заинтересованной общественностью, депутатами горсовета и работниками исполкома были приглашены секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук и глава общественной организации «Центр гражданских инициатив» Виталий Загайный.
Оксана Савчук рассказала, что в Ивано-Франковске существуют три формы взаимодействия властей и горожан, в которых участвуют бюджетные деньги. Первая — это конкурс мини-проектов, который проводится в областном центре уже много лет. (Заметим, что такой же конкурс существует и в Славянске, причем принципиальных отличий между ними, насколько удалось понять, нет.) А вот две другие, одной из них как раз и является бюджет участия, для нашего города новы.
В общих чертах, бюджет участия — это тот же конкурс мини-проектов. Его цель - решение социальных проблем жителей города: благоустройство территорий, энергосбережение, приобретение мебели либо музыкальных инструментов для учреждений образования, костюмов для творческих коллективов и многое другое.
Принципиальных отличий два. Во-первых, в определении победителей не участвует специальная конкурсная комиссия. Авторы лучших идей определяются исключительно по результатам голосования, в котором участвуют остальные жители города. Таким образом, для достижения положительного результата авторам проекта необходимо не только оформить свою идею, но и убедить окружающих в том, что именно она достойна воплощения в жизнь.
Во-вторых, проекты оплачиваются исключительно из местного бюджета, авторы в софинансировании не участвуют. По мнению депутата Славянского горсовета, местного координатора проекта «Киевский диалог» Ольги Алтуниной, этот момент является положительным и весомым стимулом для вовлечения в процесс как можно большего количества горожан. Ведь не секрет, что в условиях нынешней нелегкой жизни для многих из тех, кто мог бы стать потенциальным участником конкурса мини-проектов, именно поиск свободных средств является непреодолимой проблемой.
Оксана Савчук рассказала, что бюджет участия существует во многих городах Украины. В Ивано-Франковске он был внедрен не так давно — два года назад. В этом году на реализацию проектов в его рамках было выделено 500 тысяч гривен из расчета по 49 тысяч на один проект. Цифры приведены исключительно для примера — сколько денег дать на эти цели, каждый городской совет решает самостоятельно.
По словам Оксаны Савчук, основная цель бюджета участия — выстроить качественно новые отношения между местной властью и жителями города. Горожане не должны думать, что городская администрация живет в какой-то отдельной реальности. «Городской совет должен показать, что он за людей, что все в их руках, и что именно они меняют свой город», - подчеркнула Оксана Савчук.
Ольга Алтунина является одним из инициаторов внедрения бюджета участия в Славянске. По ее словам, принципиальное согласие в данном вопросе с городским головой уже достигнуто. Для воплощения инициативы необходимо разработать и утвердить проект соответствующего положения, а также предусмотреть финансирование в городском бюджете. По всей видимости, новшество начнет претворяться в жизнь уже в следующем году.
Третья форма работы, которая существует в Ивано-Франковском горсовете, - депутатский фонд. Каждому местному избраннику предоставляется определенная сумма средств из городского бюджета для решения проблем, с которыми к нему обращаются избиратели. Размер депутатского фонда горсовет, опять же, определяет самостоятельно. Так, каждому депутату в Ивано-Франковске на эти цели дается 70 тысяч.
В свою очередь, подобный механизм Ольга Алтунина считает неприемлемым. По ее мнению, средства могут быть использованы тем или иным депутатом в неблаговидных целях, чтобы «простимулировать» избирателей проголосовать за него на очередных выборах.
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
— 24 ноября 2017 —
За счет прямой субвенции из государственного бюджета власти Славянска приобретут две новых единицы электротранспорта. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 22 ноября.
— 24 ноября 2017 —
Отныне стадион «Химик» будет носить имя тренера футбольного клуба «Славхлеб» Юрия Скиданова. Соответствующее решение утвердила сессия городского совета.
— 24 ноября 2017 —
Покупка Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, стала наиболее резонансной темой на очередной сессии Славянского горсовета, чье пленарное заседание состоялось 22 ноября. Несмотря на то, что вопрос в повестке дня не значился, его обсуждение вызвало горячую дискуссию.
— 23 ноября 2017 —
На днях возле здания исполнительного комитета началась подготовка к строительству Центра предоставления административных услуг. Территория автостоянки с восточной стороны, где будет воздвигнуто новое здание, уже ограждена металлическим забором. Деревья, которые росли на клумбе возле окон большого зала заседаний, пришлось спилить.
Приветствую, гость! Вход
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске может появиться бюджет участия»
В следующем году в Славянске может быть внедрен новый механизм расходования средств городской казны — так называемый бюджет участия, который позволяет влиять на этот процесс каждому жителю города.