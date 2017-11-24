Нужен ли Славянску статус города-курорта

Тема развития территории Славянского курорта была внесена в завершающую часть программы, и этот блок обещал быть очень интересным. Но нарушенный с самого начала регламент мероприятия привел к тому, что ей посвятили всего несколько минут. Докладчиком по данному направлению выступал депутата горсовета, экс-главврач санатория «Юбилейный» Алексей Яковленко. По его словам, полученный в декабре 2010 года статус города-курорта государственного значения никаких выгод Славянску не принес, а только затормозил процесс развития курортной территории. Так, процедура отвода земельных участков на Славкурорте усложнилась в разы, а базовая ставка на оценку земельных участков с учетом коэффициента, применимого к курортным территориям, увеличилась вдвое.

Все это, по мнению Алексея Яковленко, негативно отразилось на привлекательности для внешних и внутренних инвесторов. «Вместо того, чтобы стать катализатором развития территории, статус превратил Славянский курорт в «чемодан без ручки», - высказал свое мнение спикер. В связи с этим он предложил коллегам по депутатскому корпусу рассмотреть возможность снятия с города злосчастного статуса.

С такой постановкой вопроса, нужно отметить, согласились не все участники форума. Провести на эту тему расширенную дискуссию помешал цейтнот.

Добавим, что разговоры о сомнительной пользе статуса города-курорта государственного значения ведутся в Славянске давно, практически с момента его присвоения. Стоит вспомнить и о том, что подготовку документов для получения статуса начала еще команда Валентина Рыбачука, однако перед окончанием своей каденции, он все процедуры в данной сфере свернул. Наработками предшественника не замедлила воспользоваться Неля Штепа. Буквально через 2 месяца после ее победы на местных выборах Кабинет министров Украины присвоил природным территориям Славянска статус курорта. Этот факт Штепа позиционировала как триумф и обещала, что отныне в город рекой потекут деньги инвесторов, готовых развивать курортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Последовавшие за этим 3 довоенных года обещания мэра не подтвердили, как, впрочем, не воплотились озвученные тогда планы и по сей день.

Поскольку предложение о снятии статуса прозвучало пока только в устной форме, на уровне горсовета оно еще не обсуждалось, и реакция на него депутатского корпуса неизвестна. Журналисты «ТВ плюс» продолжают следить за развитием затронутой на форуме темы.