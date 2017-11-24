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Фотофакт

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Нужен ли Славянску статус города-курорта

Павел Коротенко
8 ноября 2017 Просмотров: 618 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Статус курорта государственного значения природные территории Славянска получили на основании решения Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 года.

Депутатов Славянского горсовета призывают начать процедуру по лишению города курортного статуса. Такое предложение прозвучало 3 ноября в рамках экономического форума, который проходил на базе Донбасского государственного педуниверситета.

Тема развития территории Славянского курорта была внесена в завершающую часть программы, и этот блок обещал быть очень интересным. Но нарушенный с самого начала регламент мероприятия привел к тому, что ей посвятили всего несколько минут. Докладчиком по данному направлению выступал депутата горсовета, экс-главврач санатория «Юбилейный» Алексей Яковленко. По его словам, полученный в декабре 2010 года статус города-курорта государственного значения никаких выгод Славянску не принес, а только затормозил процесс развития курортной территории. Так, процедура отвода земельных участков на Славкурорте усложнилась в разы, а базовая ставка на оценку земельных участков с учетом коэффициента, применимого к курортным территориям, увеличилась вдвое. 

Все это, по мнению Алексея Яковленко, негативно отразилось на привлекательности для внешних и внутренних инвесторов. «Вместо того, чтобы стать катализатором развития территории, статус превратил Славянский курорт в «чемодан без ручки», - высказал свое мнение спикер. В связи с этим он предложил коллегам по депутатскому корпусу рассмотреть возможность снятия с города злосчастного статуса. 

С такой постановкой вопроса, нужно отметить, согласились не все участники форума. Провести на эту тему расширенную дискуссию помешал цейтнот.

Добавим, что разговоры о сомнительной пользе статуса города-курорта государственного значения ведутся в Славянске давно, практически с момента его присвоения. Стоит вспомнить и о том, что подготовку документов для получения статуса начала еще команда Валентина Рыбачука, однако перед окончанием своей каденции, он все процедуры в данной сфере свернул. Наработками предшественника не замедлила воспользоваться Неля Штепа. Буквально через 2 месяца после ее победы на местных выборах Кабинет министров Украины присвоил природным территориям Славянска статус курорта. Этот факт Штепа позиционировала как триумф и обещала, что отныне в город рекой потекут деньги инвесторов, готовых развивать курортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Последовавшие за этим 3 довоенных года обещания мэра не подтвердили, как, впрочем, не воплотились озвученные тогда планы и по сей день. 

Поскольку предложение о снятии статуса прозвучало пока только в устной форме, на уровне горсовета оно еще не обсуждалось, и реакция на него депутатского корпуса неизвестна. Журналисты «ТВ плюс» продолжают следить за развитием затронутой на форуме темы.

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Комментарии к статье «Нужен ли Славянску статус города-курорта»

Депутатов Славянского горсовета призывают начать процедуру по лишению города курортного статуса. Такое предложение прозвучало 3 ноября в рамках экономического форума, который проходил на базе Донбасского государственного педуниверситета.

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