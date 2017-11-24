|8 ноября 2017
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Микрорайону «Бетонмаш», где вплоть до минувшей недели около четырехсот человек страдали от холода в собственных квартирах, дали тепло. Об этом на аппаратном совещании 7 ноября рассказала и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба.
«Теплоноситель подан, отопление в норме», - сообщила она. Директор ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергей Микитишин добавил, что отныне котельная микрорайона находится в оперативном управлении предприятия. «Люди приняты на работу, тепло будет подаваться, как положено», - сообщил он.
В то же время, без отопления до сих пор находится общежитие завода «Славтяжмаш» на улице Торговой (Фрунзе), 4. Ни теплосеть, ни городское руководство не могут решить эту проблему — вопрос находится в компетенции предприятия, которое по-прежнему является собственником дома. Между тем, по словам Сергея Микитишина, руководство «Славтяжмаша» ограничивается письмами с просьбой включить отопление, но при этом не подкрепляет их гарантийными обязательствами. Задолженность же завода за услуги теплоснабжения составляет 850 тысяч гривен.
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Комментарии к статье ««Бетонмашу» дали тепло, общежитие «Славтяжмаша» продолжает мерзнуть»
Микрорайону «Бетонмаш», где вплоть до минувшей недели около четырехсот человек страдали от холода в собственных квартирах, дали тепло. Об этом на аппаратном совещании 7 ноября рассказала и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба.