Автономное отопление на Масложире: горячей воды не будет

Он поделился, что на днях побывал в поселке и выяснил, что многие жители до сих пор не в курсе, что в их квартиры будут ставить автономное отопление. На это Вадим Лях дал задание провести среди пребывающих в неведении информационно-разъяснительную работу. Это должно быть сделано до начала работ, которые запланированы на четверг, 9 ноября. Надо полагать, известие должно принести людям немало радости.

Также городской голова прокомментировал вопрос активиста о желании одного из жильцов получить не только тепло, но и горячую воду. По словам мэра, действующий проект предусматривает, что индивидуальные системы будут обеспечивать лишь отопление. Если кто-то захочет поставить себе двухконтурный котел, он может сделать это за собственные средства. Менять проект и увеличивать размер финансирования горсовет не сможет, поскольку вся документация уже прошла необходимые согласования в профильных службах. «Проведена сумма, сделаны проекты, под эти проекты отыгран тендер, все уже «закручено». В индивидуальном порядке он может сделать себе все, что угодно», - резюмировал мэр.