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Автономное отопление на Масложире: горячей воды не будет

Антон Скворцов
8 ноября 2017 Просмотров: 534 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Присутствовавший на совещании глава общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека вновь поднял тему отопления в микрорайоне Масложир.

Он поделился, что на днях побывал в поселке и выяснил, что многие жители до сих пор не в курсе, что в их квартиры будут ставить автономное отопление. На это Вадим Лях дал задание провести среди пребывающих в неведении информационно-разъяснительную работу. Это должно быть сделано до начала работ, которые запланированы на четверг, 9 ноября. Надо полагать, известие должно принести людям немало радости.

Также городской голова прокомментировал вопрос активиста о желании одного из жильцов получить не только тепло, но и горячую воду. По словам мэра, действующий проект предусматривает, что индивидуальные системы будут обеспечивать лишь отопление. Если кто-то захочет поставить себе двухконтурный котел, он может сделать это за собственные средства. Менять проект и увеличивать размер финансирования горсовет не сможет, поскольку вся документация уже прошла необходимые согласования в профильных службах. «Проведена сумма, сделаны проекты, под эти проекты отыгран тендер, все уже «закручено». В индивидуальном порядке он может сделать себе все, что угодно», - резюмировал мэр.

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Комментарии к статье «Автономное отопление на Масложире: горячей воды не будет»

Присутствовавший на совещании глава общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека вновь поднял тему отопления в микрорайоне Масложир.

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