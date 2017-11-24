Горсовет поднял зарплату подрядчикам

На минувшей сессии Славянского горсовета была утверждена средняя заработная плата работникам подрядных организаций, которая будет учитываться при определении стоимости строительных работ. Ее размер составил 5 тыс. 153 грн.

До этого при разработке проектно-сметной документации в нее закладывалась средняя зарплата в 3 тыс. 590 грн. Таким образом, рост составил почти 44%.

Данное решение объясняется созданием более привлекательных условий для потенциальных подрядчиков - за 3,5 тыс. грн. работать те не желают.

«К нам не хотят заходить на тендеры подрядные организации в связи с тем, что заработная плата неоправданно низкая», - подчеркнула на заседании бюджетной комиссии 24 октября и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба.

Она сообщила, что новый размер заработной платы рассчитывался на основании приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства №281, который был утвержден в октябре минувшего года. При этом, по ее словам, попытка поднять размер оплаты труда была предпринята еще в начале нынешнего года, но тогда она успехом не увенчалась.

Отвечая на вопрос, насколько повлияет повышение зарплаты на стоимость проектов, заместитель мэра Дмитрий Диденко объяснил, что все будет зависеть от того, какую часть она в них занимает. В среднем, по его словам, прямые затраты на заработную плату рабочим в проектно-сметной документации составляют 5-6%.