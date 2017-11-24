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Фотофакт

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«Лежачих полицейских» в переулке Виноградном, 3, сделают из асфальта

Антон Скворцов
13 ноября 2017 Просмотров: 475 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Установка пластмассовых средств принудительного ограничения скорости обошлась бы городскому бюджету в 72 тысячи гривен. Фото - Антон Скворцов.

Искусственные дорожные неровности во дворе девятиэтажки №3 в переулке Виноградном, чьи жители жалуются на слишком интенсивное движение во дворе, сделают из асфальтобетона. Об этом стало известно на заседании бюджетной комиссии, которое состоялось в конце октября.

Как известно, жители дома обратились к руководству города с просьбой решить проблему транзитного движения автомобилей, которое активизировалось после ремонта придомовой дороги. Таким способом владельцы машин, живущие в окрестных кварталах, сокращают путь в гаражи. Местным пешеходам такая «миграция» оказалась не по нраву. Они утверждают, что находиться во дворе стало попросту опасно: однажды машиной даже зацепило человека. 

Перекрывать проезд полиция запретила, поэтому власти остановились на установке во дворе искусственных дорожных неровностей. Подсчитали, что «полицейских» требуется шесть, и вкупе с соответствующими дорожными знаками они обойдутся в 72 тысячи гривен. Ожидалось, что деньги будут выделены из городского бюджета.

Столь значительное количество искусственных дорожных неровностей объясняется длиной двора. В доме девять подъездов, что делает его лидером по данному критерию среди всех городских девятиэтажек (недаром в народе дом-гигант метко прозвали «Китайской стеной»). 

Между тем, в ходе обсуждения на заседании комиссии присутствующие усомнились в целесообразности приобретения пластмассовых «полицейских». Прежде всего, как объяснила и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба, на зиму такие конструкции необходимо снимать для удобства работы снегоуборочных машин. Во-вторых, добавил заместитель мэра Дмитрий Диденко, нормативные документы предусматривают установку средств принудительного ограничения скорости на автодорогах вблизи объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ и так далее. Монтаж «лежачих полицейских» на внутриквартальной дороге обещает стать явлением беспрецедентным.  

В итоге пришли к выводу, что оптимальным вариантом решения проблемы Виноградного, 3, будет устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона. Это не потребует существенных затрат, а служить такие препятствия будут долго, причем во все времена года. Соответствующие рекомендации комиссия решила направить исполнительным органам власти.

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Комментарии к статье ««Лежачих полицейских» в переулке Виноградном, 3, сделают из асфальта»

Искусственные дорожные неровности во дворе девятиэтажки №3 в переулке Виноградном, чьи жители жалуются на слишком интенсивное движение во дворе, сделают из асфальтобетона. Об этом стало известно на заседании бюджетной комиссии, которое состоялось в конце октября.

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