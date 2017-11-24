На Масложире начался монтаж автономного отопления

Этот вопрос Вадим Лях намерен держать на контроле, поскольку опасается, что подрядчики могут не успеть освоить выделенные средства до конца года. «Будет обидно, если из пятидесяти двух квартир в сорока установят, а десять опять будут мерзнуть», - сказал он. В связи с этим руководству теплосети дано поручение на каждом аппаратном совещании докладывать, сколько котлов установлено за истекшую неделю.

Также градоначальник сообщил, что общежитие завода «Славтяжмаш» (на фото), расположенное в доме №4 на улице Торговой (Фрунзе), 15 ноября должно получить долгожданное тепло. По словам директора ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергея Микитишина, к запуску отопления все готово — теплотрасса опрессована, внутридомовые сети заполнены. «Будем надеяться, что завтра тепло появится», - резюмировал Вадим Лях.

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