Активисты довели: подрядчики стали нападать на журналистов

Действия общественных активистов, которые постоянно предъявляют претензии дорожно-ремонтным предприятиям, привели к тому, что те начали проявлять агрессию в адрес местных корреспондентов.

Об этом рассказал городской голова Вадим Лях (на фото). «Благодаря вам, уже на журналистов кидаются. Один из каналов просто-напросто чуть ли не «забуцали», пришлось вмешиваться», - упрекнул градоначальник активистов.