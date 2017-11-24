Жителям Масложира досаждают фуры

Глава общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека в этот раз, помимо всего прочего, обратил внимание на еще одну проблему, которая существует в микрорайоне Масложир уже не первый год.

Грузовики, подъезжающие к предприятию, заезжают для стоянки на территорию поселка, превращая ее в грязное месиво. По словам Недосеки, местные жители вынуждены отгораживаться от машин бетонными блоками.

На этот вопрос мэр поручил профильным службам обратить внимание. Со своей стороны Вадим Лях выразил готовность пообщаться на данную тему с руководством предприятия, чтобы то упорядочило движение грузового транспорта на прилегающей территории.