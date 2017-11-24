В Шелковичном парке открыли футбольную площадку с искусственным покрытием. Одну из четырех, выделенных для Славянска

В Шелковичном парке 14 ноября состоялось торжественное открытие футбольного мини-поля с искусственным покрытием. На его обустройство из областного бюджета выделили 830 тыс. грн, из местного - 500 тыс. гривен.

Открывать новую спортплощадку в Славянск приехали губернатор Донецкой области Павел Жебривский и начальник областного департамента по делам физкультуры и спорта Владимир Мыцык. Также в парке собралось городское руководство и юные спортсмены, воспитанники 4 футбольных школ. Мероприятие проходило в рамках празднования 85-летия создания Донецкой области.

- Футбол - важная составляющая успешной страны. Нам нужны футбольные победы. И завоевывать их должны украинские спортсмены, а не купленные варяги. Поэтому футбольные площадки станут комплексной программой. К 85-летию области мы откроем их на Донетчине 85. На это из областного бюджета выделено 80,2 млн гривен, - сообщил председатель ОВГА Павел Жебривский.

В честь праздника он подарил юным славянским футболистам новую форму и мячи. Обновки достались каждой из 4 команд.

Городу губернатор подарил сертификат на установку еще трех таких же площадок. По словам славянского градоначальника Вадима Ляха, их установят в отдаленных районах, «чтобы отвлечь молодежь от улицы».

Право перерезать ленточку ожидаемо предоставили губернатору и городскому голове. Они же и обновили новое футбольное поле. Мэр стал в ворота и пропустил гол от Жебривского.

Дальше праздник превратился в спортивный. Детвора с удовольствием осваивала новую площадку, проведя на ней показательную тренировку.

На этом сюрпризы не закончились. Председатель Донецкой облгосадминистрации объявил о том, что накануне благополучно состоялся тендер по реконструкции парка «Шелковичный». На реализацию этого проекта область выделила 17,6 млн грн.

- Это деньги экологического фонда. Раньше за них почему-то только чистили речки. Но эта графа расходов предусматривает и благоустройство парков. Ведь ваш «Шелковичный» - легкие города. Надеюсь, проект будет полностью реализован в следующем году. Славянск будет прекрасным городом. Очень важно, чтобы люди чувствовали: там, где мы живем, - красота, - сказал Павел Жебривский.