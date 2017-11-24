Для Славянска разработали схему санитарной очистки города

|15 ноября 2017
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На сайте Славянского городского совета появился проект схемы саночистки города, которая регулирует обращение с бытовыми и промышленными отходами на ближайшие 20 лет.
Следует сказать, что схема санитарной очистки - это базовое научное исследование, на основании которого должны разрабатываться все профильные программы. В нашем случае вышло иначе - документ составили с учетом уже существующих областных и городских программ, что сделало программным и его тональность. Разрабатывали схему специалисты ГП "Восточноукраинский экологический институт", часть расчетных данных взята ими из материалов проекта TACIS.
Предложенная разработчиками стратегия предусматривает внедрение раздельного сбора ТБО на период до 2037 года и описывает требующиеся для этого ресусы: спецконтейнеры, спецтехнику, спецплощадки и пр. При этом уточняется, что часть приведенного выше списка в коммунальных предприятиях Славянска уже имеется.
Поскольку схема интегрирована в областную программу обращения с ТБО, многие пункты в ней пересекаются с этим документом. В частности, пунктом приема ТБО из Славянска станет мусоросортировочная станция возле трассы Киев-Довжанский (территория Райгородского поссовета), которая должна начать работу в 2022 году. Вывозить туда будут и разделенные, и не разделенные на фракции бытовые отходы. Если город решит самостоятельно выделять вторсырье и напрямую продавать его перерабатывающим предприятиям, то для этого придется получать отдельную лицензию и строить собственный пункт сортировки и хранения.
Сумма, в которую, по расчетам, обойдется рассчитанный на 20 лет комплекс мероприятий, выглядит впечатляюще - 2,5 млрд грн. Источник средств схема, как сугубо научный труд, не указывает. Но говорит о неоспоримой ценности результата - снижении нагрузки на экологию Славянска и его окрестностей. Так как бюджет стратегии с бюджетом города явно не сопоставим, можно предположить, что финансирование будет многоуровневым - в рамках целевых программ и партнерских проектов.
В настоящее время предложенной разработчиками схеме предстоит пройти процедуру согласований и обсуждений на профильных комиссиях, после чего ее вынесут на утверждение городского депкорпуса. Ознакомиться с документом и оценить глубину научной проработки темы можно, напомним, на официальном сайте Славянского горсовета.
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На сайте Славянского городского совета появился проект схемы саночистки города, которая регулирует обращение с бытовыми и промышленными отходами на ближайшие 20 лет.