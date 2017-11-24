Славянцы выявляют недостатки в объектах инфраструктуры

Славянские активисты подняли проблему установки баскетбольного кольца на мультифункциональной спортплощадке в Шелковичном парке (на фото).

Как выяснили неравнодушные жители города, столб с кольцом стоит криво, более того, он расположен не по центру поля.

Заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный поблагодарил граждан за бдительность, но объяснил, что установка баскетбольных стоек еще не завершена.

- Мы не принимали этот объект. Первое кольцо действительно смонтировано неправильно, с нарушением пропорций. Второе кольцо будут делать в мастерской. Все неполадки подрядчики исправят до официального открытия баскетбольной площадки, - пообещал Подлесный.