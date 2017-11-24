В больнице микрорайона Семеновка открыли детское отделение

|22 ноября 2017
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Официальное открытие детского отделения областной психиатрической больницы Славянска, восстановленного в рамках программы международного партнерства, состоялось 17 ноября.
На мероприятие приехали высокие гости: Генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, руководитель федеральной компании GIZ Бербель Швайгер, представители миссии Люксембургского Красного Креста Владимир Петров и Мариам Якоби, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский и мэр Славянска Вадим Лях.
За предоставленные донорами средства в детском отделении психиатрической больницы подрядчики заменили оконные и дверные блоки, коммунальные системы, обустроили новую кровлю, установили новую систему отопления и вентиляции, выполнили капитальный ремонт внутренних помещений и внешнее утепление здания. Часть средств пошла на обустройство детской игровой площадки.
Г-н Мессингер подчеркнул: помощь, оказываемая Украине правительствами европейских государств свидетельствует о том, что Евросоюз воспринимает ее как члена своего сообщества.
Необходимо отметить, что после проведенных работ, здание детского отделения психиатрической больницы начало отвечать европейским стандартам. По словам главврача учреждения Юрия Смаля, для того, чтобы оказание медицинских услуг тоже соответствовало стандартам цивилизованного мира, персонал больницы прошел несколько уровней повышения квалификации. Причем обучаться медработники ездили за рубеж.
Полноценную работу восстановленное отделение начнет, предположительно, с 1 декабря. Всего стационар рассчитан на 65 коек (сейчас для стационарного лечения детей направляют в Харьковскую и Запорожскую области, что в разы увеличивает родительские затраты). Отличие от прежнего корпуса состоит в том, что теперь здесь предусмотрены условия для круглосуточного пребывания вместе с юными пациентами и их родителей - эта европейская практика в Украине еще только начинает распространяться. Бюджет восстановительных работ оценивается в 12 млн грн.
Как рассказал Юрий Смаль, в ближайших планах учреждения значится внедрение еще нескольких новаций: создание областного кризисного центра для участников АТО и лиц, подверженных посттравматическому синдрому, отделение для принудительного лечения осужденных. Актуальность последнего профиля обусловлена тем, что ранее эту категорию направляли в Ждановку, ныне неподконтрольную Украине. Отсутствие такого отделения в области последние 3 года приходилось решать за счет Днепра. По оценке главного врача, всего восстановлению подлежат 6 корпусов психиатрической больницы. При этом, напомним, что психотуберкулезное отделение запустили еще в прошлом году. На весь комплекс работ потребуется около 300-350 млн грн.
P.S.: В этот же день состоялось открытие еще двух подразделений городской медицинской инфраструктуры – в узловой больнице после выполненного ремонта и оборудования специализированной техникой начали работать физиотерапевтическое отделение на 65 мест и лаборатория, рассчитанная на ежедневное обслуживание 150 человек.
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Официальное открытие детского отделения областной психиатрической больницы Славянска, восстановленного в рамках программы международного партнерства, состоялось 17 ноября.