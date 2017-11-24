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Фотофакт

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Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке

Павел Коротенко
22 ноября 2017 Просмотров: 392 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Комментируя выступление активиста, председатель Былбасовского поссовета назвала его «ножом в спину власти».

Повестка дня заседания коллегии Славянского района, проходившего 16 ноября, включала в себя три вопроса – о средней заработной плате, о социальных услугах малоимущим семьям и о медицинском обслуживании ветеранов войны и АТО. Когда рассмотрение тем исчерпалось, общественность озвучила внеплановую проблему, что породило в зале накал эмоций.

Среднестатистический показатель

По информации районного управления соцзащиты населения, в последние месяцы проблемы с выплатой заработной платы возникли только на предприятии «Донрыбкомбинат», где из-за погодных условий были сорваны объемы вылова рыбы и уменьшена доставка продукции на дальние расстояния. На 1 октября сумма долга перед работниками составила 800 тыс. грн, однако за месяц ее удалось снизить на полмиллиона гривен. Остаток задолженности, согласно подписанного обязательства, рыбхоз обещает погасить до конца текущего года.

Что касается среднемесячной заработной платы в Славянском районе, то по итогам 2 квартала ее уровень достиг 6990 грн. А это, как свидетельствует статистика, в 2 раза больше, чем установленная Кабмином «минималка». Комментируя озвученный докладчиком показатель, председатель Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк провел параллель с известным анекдотом о средней температуре по больничной палате и попросил представителя районного управления соцзащиты к следующему заседанию подготовить более детальный доклад, на основании которого можно будет реалистичней анализировать социально-экономическую ситуацию.

Подводные камни децентрализации

О текущей работе по предоставлению жителям района социальных услуг отчиталась директор Славянского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Александра Вершинина. После ее доклада акцент всеобщего внимания сместился на Черкасскую территориальную громаду, где собственный центр соцзащиты значится только в планах. Сейчас же функции надзора и сопровождения неблагополучных семей оказывают специалисты районного центра - без необходимого для этого обоснования. 

В связи с этим председатель Славянского районного совета Константин Черников порекомендовал представителю Черкасской ОТГ заключить с райгосадминистрацией договор на обслуживание, - с соответствующим перечислением средств за оказанные жителям громады социальные услуги. Оказалось, впрочем, что идти по этому пути руководство ОТГ отказывается, аргументируя свою позицию опытом неэффективного сотрудничества с районным терцентром. Решать проблему социальной помощи черкасчане собираются за счет создания своего профильного центра. Его формирование планируют завершить в нынешнем 2017 году.

«Нож в спину власти»

Такими словами оценила председатель Былбасовского поселкового совета Светлана Землянская выступление одного из жителей поселка Мартироса Григоряна. Последний, обратившись к присутствующим в зале членам коллегии, попросил помочь в ликвидации образовавшегося в Былбасовке мусорного «апокалипсиса». Свои слова активист подтвердил фотографиями стихийной свалки, возникшей на площадке для контейнеров. Причем, по его словам, деньги за вывоз мусора с населения собираются регулярно.

Реакция Светланы Землянской была достаточно эмоциональной. Реагируя на прозвучавшую критику, она рассказала о количестве контейнеров и планах их дозакупки, о несостоявшихся тендерах на вывоз ТБО и о том, что в настоящее время обращение с мусором в поселке выполняется фактически в ручном режиме – путем разовых заказов спецавтотранспорта. Обвинения в свой адрес председатель поссовета назвала личностным выпадом и попыткой дискредитировать отечественную управленческую структуру, прибавив в конце спича не вполне этичный эпитет в адрес активиста. Тенденцию к накалу страстей пресек председатель РГА Евгений Данилюк, который посоветовал Землянской придерживаться цивилизованных норм поведения и пообещал взять озвученную проблему под личный контроль.

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Комментарии к статье «Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке»

Повестка дня заседания коллегии Славянского района, проходившего 16 ноября, включала в себя три вопроса – о средней заработной плате, о социальных услугах малоимущим семьям и о медицинском обслуживании ветеранов войны и АТО. Когда рассмотрение тем исчерпалось, общественность озвучила внеплановую проблему, что породило в зале накал эмоций.

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