|22 ноября 2017
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На аппаратном совещании 21 ноября глава общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека вновь раскритиковал подрядчиков, которые занимаются дорожным ремонтом.
В этот раз речь зашла о недавно заасфальтированном тротуаре на улице Шевченко. По словам Недосеки, работы были выполнены с нарушением: новый асфальт уложили прямо на старый, тогда как его предварительно требовалось снять.
Как выяснилось, прозвучавшая информация для заказчика работ, которым выступает УЖКХ, новостью не стала. Исполняющая обязанности начальника управления Ольга Заруба сообщила, что 14 ноября процесс укладки асфальтобетона был приостановлен, а на следующий день подрядчику - «Первой дорожно-строительной компании» - направили рекламацию. В письме сказано, что из-за некачественного выполнения работ, повлекшего нарушение условий договора, заказчик имеет право их не оплачивать.
Городской голова Вадим Лях добавил, что не оплачены услуги компании «Данко», которая ремонтировала улицу Ясную. К качеству ее работ у городского руководства также имеются вопросы. «Претензионной работой занимаемся», - подчеркнул градоначальник.
Отметим, что на прошлой неделе в городе стартовал ремонт внутриквартальных дорог. Пока что он находится в подготовительной стадии — идет фрезеровка разбитого асфальтового покрытия. Работы ведутся в микрорайонах Артема и ЦНИЛ.
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23 ноября 2017
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• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
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Комментарии к статье «Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии»
На аппаратном совещании 21 ноября глава общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека вновь раскритиковал подрядчиков, которые занимаются дорожным ремонтом.